Barcelona recibe terribles noticias: crack se lesiona y España envía comunicado

Madrid, España.

Dani Olmo causa baja para los partidos de la selección de España ante Georgia y Bulgaria, correspondientes a la tercera y cuarta jornada de la fase de clasificación al Mundial 2026, tras retirarse del último entrenamiento y ser sometido a unas pruebas que confirman que sufre una lesión muscular.

"Dani Olmo no podrá enfrentarse a Georgia en Elche y a Bulgaria en Valladolid por lesión", informa un parte médico de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que tras lo ocurrido en la ventana de septiembre con Lamine Yamal, amplía la información en busca de máxima transparencia y evitar conflictos con clubes.

"El jugador llegó el pasado lunes a la concentración con signos de fatiga muscular como informó el FC Barcelona. Desde ese momento la sintomatología ha ido mejorando poco a poco con tratamiento y dosificación de cargas. Por lo que en el día de hoy estaba planificado que el delantero hiciera exclusivamente una parte del entrenamiento programado donde ha referido molestias musculares en la pierna izquierda", desvela.