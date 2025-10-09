  1. Inicio
Vinicius la pasa mal: su casa se incendia y revelan lo que lo provocó

Vinicius vive un calvario: su vivienda en España se incendia y revelan lo que lo provocó.

Vinicius, futbolista del Real Madrid, no vive un buen momento fuera de lo deportivo y ahora su casa sufrió un incendio y esto informan desde España.
Y es que, su vivienda en la urbanización La Moraleja, en Alcobendas tuvo un pequeño incendio esta mañana mientras el jugador se encontraba concentrado con la Selección de Brasil.

 Foto: MARCA
Los servicios de emergencia sofocaron este mediodía el pequeño incendio en la vivienda que el futbolista del Real Madrid.

 Foto MARCA
Según ha informado Telemadrid, no había personas en la vivienda mientras se registró el incendio.
Por su parte, fuentes de Emergencias Comunidad de Madrid-112 han indicado a EFE que la llamada para alertar del incendio se ha recibido en torno a las doce por un fuego en un chalet en La Moraleja, pero no han precisado a quién pertenecía.
Hasta allí se ha desplazado dos dotaciones de los Bomberos de la Comunidad de Madrid que han comprobado que el incendio se había producido en el sótano donde el jugador tiene una sauna y gimnasio.
Antes de la llegada de los bomberos, agentes de la Policía Local ya habían apagado las llamas con un extintor.
El fuego solo ha afectado a esa estancia del chalet, aunque el humo ha salido por el hueco de la escalera y ha afectado a otras zonas, que fueron ventiladas por los bomberos.
Diario MARCA informó que el origen del incendio fue por una falla eléctrica.

"El fuego se ha iniciado en el falso techo de la sauna del sótano (planta -1) de la vivienda, que ha quedado completamente calcinada", informaba el medio antes mencionado.
"El humo ha llegado a llenar dos plantas de la casa, aunque no se han registrado heridos ni intoxicados", agregaron.
Según informaron las autoridades, no había nadie en la casa del jugador, por lo que nadie resultó herido.
Según las investigaciones, un fallo eléctrico sería la causa probable del incidente.
De momento, Vinicius no se ha pronunciado sobre el incidente. Cabe recordar que el jugador se encuentra concentrado con la Selección de Brasil.
El jugador del Real Madrid regresó a una convocatorias con la 'Canarinha' dirigida por Carlo Ancelotti para disputar los amistosos ante Corea del Sur y Japón.
