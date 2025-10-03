Barcelona recibe la peor noticia con Lamine Yamal: no lo pueden creer los culés

Barcelona, España.

El delantero del Barcelona, Lamine Yamal, estará entre dos y tres semanas de baja después de recaer de la lesión en el pubis que le impidió jugar durante el mes de septiembre, según anunció este viernes el club azulgrana. El extremo regresó lesionado del último parón con la selección española y se perdió cuatro partidos antes de reaparecer en la última media hora del encuentro que el conjunto español ganó el pasado domingo ante la Real Sociedad en LaLiga Española (1-3). Lamine Yamal también completó el pasado miércoles los 90 minutos del partido de la segunda jornada de la Champions League que el Barcelona perdió ante el PSG (1-2) y volvió a sentir molestias en el pubis después del encuentro. Tras esta recaída, se perderá el duelo de este domingo en la competición doméstica en el campo del Sevilla y los compromisos del próximo parón de selecciones con el combinado que dirige Luis de la Fuente.

𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 𝐌𝐄́𝐃𝐈𝐂𝐎



𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 𝐌𝐄́𝐃𝐈𝐂𝐎



Las molestias en el pubis que arrastra al jugador 𝐋𝐚𝐦𝐢𝐧𝐞 𝐘𝐚𝐦𝐚𝐥 han reaparecido tras el partido contra el PSG. Es baja frente al Sevilla y el tiempo estimado de recuperación es de 2-3 semanas.

Los siguientes partidos del Barcelona serán el sábado 18 de octubre contra el Girona en LaLiga, el martes 21 frente al Olympiacos en la Champions y el domingo 26 en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid.

La RFEF confirma la baja de Lamine Yamal

Horas después, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmó la baja del futbolista culé. "Lamine Yamal causa baja en la lista de convocados por Luis de la Fuente para disputar los partidos de clasificación del Mundial 2026 contra Georgia en Elche y Bulgaria en Valladolid". "Tras la petición de información médica por parte de los servicios médicos de la RFEF en el día de ayer, los servicios médicos del FC Barcelona han remitido esta tarde, una vez publicada la convocatoria oficial, unas molestias en la zona del pubis del delantero blaugrana. Por ello, en aras de favorecer una pronta recuperación sin riesgo alguno como se hace con todos los futbolista que juegan con la Selección española, se procede a su desconvocatoria", continuó. El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, aseguró que en el organismo federativo están "coordinados con el Barcelona". "A las polémicas hay que darles la dimensión justa, no creo que haya que entrar en polémicas. Saben la importancia que tiene Lamine, como todos los jugadores que han sido convocados. Si hay ese parte médico hay que valorarlo y nada más", advirtió a su llegada al Polideportivo de Brunete (Madrid), donde la Fundación José Ramón de la Morena celebra su X Gala del Altruismo.