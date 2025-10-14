Arriaga es contundente sobre 'Fantasma' y responde a dardo por la 'horchata'

Tegucigalpa, Honduras.

Arriaga reflexionó sobre cómo el grupo logró cambiar de mentalidad tras el duro revés ante Costa Rica, y también respondió a las polémicas declaraciones del técnico de Nicaragua , quien aseguró que buscaría “hacerle la maldad” a la Bicolor. Además, fue honesto al hablar sobre si ya sienten que tienen un pie en el Mundial.

Antes de partir, el jugador catracho atendió a los medios de comunicación y expresó su ilusión intacta de volver en noviembre con el objetivo firme de sellar la clasificación a la próxima Copa del Mundo.

El mediocampista del Levante, Kervin Arriaga , emprendió su regreso a Europa para reincorporarse a su club en la primera división de España, luego de disputar con la Selección de Honduras la reciente fecha FIFA correspondiente a las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

DECLARACIONES

¿Qué sensaciones quedan después de este partido? Se logra la victoria y prácticamente nos enfocamos en el sueño mundialista.

— La verdad es que fueron dos partidos muy complicados donde la idea era sumar de a tres en los dos partidos. Lastimosamente, en el primero no se nos dio sumar de a tres, pero sí se sumó un punto valioso. Ayer en casa mostramos una versión diferente del partido anterior y creo que esa es la línea: mantenernos en esa sensación de seguir mejorando, seguir creciendo para estar más cerca de clasificar al Mundial.

Un partido totalmente distinto el del jueves con el de ayer. ¿Por dónde pasa eso?

— Ayer se nos vio una actitud diferente. Creo que salimos con la mentalidad y el deseo de ganar y hacer las cosas bien, y creo que eso nos dio el resultado.

Mencionaron post partido del jueves que les faltaba actitud. ¿Qué hablaron internamente para cambiar eso totalmente aquí en Tegucigalpa?

— Como jugadores nos reunimos y nos dijimos las cosas en la cara. Sabemos lo que nos estamos jugando, que no será fácil, pero que tenemos el material para poderlo sacar. Eso fue fundamental para nosotros: decirnos las cosas de frente.

Este equipo en los momentos más bravos es cuando ha resurgido. Pasó en Copa Oro y ahora, pero quisiera saber tu opinión. ¿Qué está pasando adentro del equipo que cuando sentimos que estamos más apretados resurge el equipo?

— Jaja, creo que como hondureños primero tenemos que esperar la cachetada para luego reaccionar, y creo que nos está pasando eso. Pero lo platicamos, lo conversamos como grupo y sabemos que tenemos la capacidad de revertir las situaciones, de competir contra cualquiera, y creo que cuando nos mentalizamos en eso, en el campo se ve reflejado.

Ayer te vimos disfrutando de una horchata. Algunos en la previa decían que a este equipo le falta sangre. ¿Fue un mensaje folclórico para eso que no creen en la selección?

— El tema de la horchata es porque ya días no tomaba, jaja. No es por nada, no tomo nada personal. Tenemos la alimentación estricta, ya días no tomaba horchata. Ayer, después del partido, era mi día y me la disfruté.

¿Usted cree que sí hay futbolistas que se toman esto personal porque ustedes están en Europa y se espera más, o es un comentario o crítica muy colectiva sobre un resultado del equipo hondureño?

— Siempre los que estamos afuera seremos los más señalados, pero esto depende de todos. Tanto los que estamos afuera como los que juegan aquí en Honduras estamos mentalizados en lo mismo. Depende de nosotros, de ustedes como periodistas, de todo el pueblo y la afición que está con nosotros.

Hay que ganar en Nicaragua y estaremos cerquita del Mundial. ¿Están conscientes de eso?

— Sí, ayer dimos un paso importante. Sabemos que aún no estamos clasificados, pero sí dimos un paso importante. Ahora toca ir a nuestros clubes a trabajar de la mejor manera para el próximo mes venir con toda la actitud positiva para sumar de a tres y clasificar al Mundial.

El desahogo de Antony Lozano ayer. Ustedes que están dentro, se le murió el abuelo, aun así se mantuvo en la concentración. ¿Qué hablaron ustedes con él?

— Antony, más allá de ser una gran persona, es un gran jugador. Creo que él ya ha pasado por estas situaciones. Nosotros como grupo lo respaldamos siempre a muerte, como decimos, y sabemos de la capacidad de Antony. No lo vamos a criticar por uno o dos partidos malos, que independientemente le puede pasar a él como a nosotros, pero sabemos de la capacidad de él.

¿Qué piensa de las declaraciones del técnico de Nicaragua que dice que harán lo imposible para hacernos el daño a nosotros y afectarnos?

— Ellos harán lo imposible. Respeto la decisión de él, ellos harán lo imposible para que nosotros no clasifiquemos, pero nosotros haremos lo posible para hacerlo. Nosotros haremos nuestro trabajo, independientemente de lo que él diga, nosotros debemos enfocarnos en lo nuestro.

¿Estamos más cerca o lejos de la clasificación? Digo, ya que jugaremos de visita.

— Por ahí de visita hemos hecho buenos partidos. Creo que todo pasa por la mentalidad de nosotros. Nosotros vamos con la idea de trabajar ahora en nuestros clubes para poder llegar a tope y clasificar al Mundial.

¿Cómo está la calculadora de clasificación de Kervin Arriaga?

— Nosotros vamos a trabajar para sacar los seis puntos. Ya después, lo que venga, vamos a ver qué pasa. Nuestra mentalidad siempre será sumar.