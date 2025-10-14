Nájar habla de su retiro de la Selección y esto dijo sobre 'Fantasma' Figueroa

Tegucigalpa, Honduras.

Este martes, previo a emprender su regreso a los Estados Unidos desde el Aeropuerto Palmerola, Najar atendió a los medios de comunicación y compartió sus sensaciones tras el importante triunfo ante los haitianos. El futbolista habló sobre la unión del grupo, la fe que los mantiene firmes y el compromiso de todo el plantel por alcanzar el objetivo de volver a un Mundial.

Entre las figuras más destacadas del compromiso estuvo Andy Nájar, lateral del Nashville SC , quien volvió a demostrar su liderazgo dentro del terreno de juego en este tipo de encuentros. Najar se ha consolidado como uno de los pilares en el esquema táctico del entrenador colombiano Reinaldo Rueda , siendo un referente tanto dentro como fuera del campo.

La Selección Nacional de Honduras dio un golpe de autoridad este lunes tras vencer por goleada de 3-0 a Haití por la cuarta jornada de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf rumbo al Mundial de United 2026. El triunfo ante los caribeños permitió a la “H” colocarse en lo más alto del grupo C y mantener vivas sus aspiraciones de clasificar de forma directa a la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá.

El jugador del Nashville también abordó temas personales, como su inminente retiro de la Selección Nacional, el apoyo a su compañero Choco Lozano y las críticas que han enfrentado los jugadores en los últimos meses. Por último agradeció ala afición catracha y dejó claro que su mayor deseo es despedirse clasificando a Honduras a la Copa del Mundo.

Triunfo sobre Haití

Muy contento. Creo que los resultados se nos dieron. Por ahí el primer partido no fue el mejor que jugamos a nivel colectivo, al igual que a nivel individual, pero son cosas que pasan en el fútbol; a veces no salen como uno espera. Lo importante es nunca bajar los brazos, nunca perder la fe. Sabíamos que ayer teníamos que ganar sí o sí. Se logró el objetivo y ahora toca llegar al club, prepararnos de la mejor manera y poder regresar listos para afrontar esas dos finales que vienen.

¿Cómo son las sensaciones al ver a Honduras en el primer lugar de la tabla y a dos fechas de poder estar en una nueva justa mundialista?

Tranquilo, contento. La verdad que poder estar ahí en los primeros lugares nuevamente es una satisfacción, una alegría para nosotros, saber que venimos haciendo bien las cosas. El grupo ha trabajado para poder estar ahí y confiando en Dios que podremos lograr el objetivo, que es clasificar al Mundial en los últimos dos partidos que quedan.

¿Qué tiene este grupo que en los momentos más bravos se ha podido levantar, como en la Copa Oro y ahora tras lo de Costa Rica? ¿Qué hicieron desde adentro para mostrar otra cara y conseguir el resultado que necesitaban?

Creo que este grupo está para grandes cosas. Cuando más se necesita sacar la cara por el país, el grupo lo hace. Lo ha demostrado por segunda vez: primero en la Copa Oro y ahora en estas eliminatorias. Sabemos que estos partidos no son fáciles, que las eliminatorias son difíciles, pero gracias a Dios nos hemos podido levantar. El grupo tiene fe, tiene la certeza de que podemos lograr el objetivo, y sería lindo hacerlo dependiendo solo de nosotros mismos.

¿Cómo viviste este proceso de jueves a lunes? Te lo pregunto porque con el empate muchos decían que Honduras se quedaría sin nada. Un jugador que ha estado en una Copa del Mundo, UEFA Champions League, Juegos Olímpicos... ¿cómo lo asimilaste?

Tranquilo. Sabíamos que teníamos una responsabilidad y una nueva oportunidad ayer. Sabíamos que ganar ese partido era fundamental, que nos mantendría en los primeros lugares, y gracias a Dios se nos dio. El grupo estaba muy motivado, a pesar de que mucha gente no confiaba en nosotros. Pero al final uno debe confiar en su grupo, en sus colegas, en el cuerpo técnico. Tuvimos una reunión interna, hablamos las cosas de frente, y eso fue importante. Me voy muy satisfecho porque el equipo mostró en la cancha lo que se habló. Esperamos seguir así.

¿Cómo viviste personalmente el último partido como local en la eliminatoria? ¿Qué te deja eso?

No me sentí triste, porque desde que represento a la selección siempre he tratado de dar lo mejor. Me quedo con eso, con haber conseguido muchas cosas con la selección y con la satisfacción de que cada vez que me puse la camisa de la “H” respondí de la mejor manera. Sería más lindo aún poder despedirme clasificando al Mundial.

Hoy hablábamos con Alexy Vega y nos decía: “que no se vaya, todavía puede aportar”. ¿Has meditado mantenerte en la selección o es definitivo?

No, la verdad no lo he meditado. Hasta el momento, mi decisión es final. Ya está tomada. Solo quiero retirarme de la mejor manera, clasificando nuevamente al Mundial. Hasta ahora, esa es mi decisión definitiva.

Hoy Honduras tiene "el sartén por el mango" en el grupo. El Mundial puede verse tan lejos o tan cerca porque un partido cambia todo. ¿Lo ves cerca o lejos?

Lo vemos más cerca. El grupo tiene talento, nivel, garra y corazón para estar en ese Mundial. Son dos partidos difíciles de visita, pero no imposibles. Hay que confiar en este grupo, que está para grandes cosas. Confiando en Dios, lograremos el objetivo. Sería lindo porque, a pesar de los momentos difíciles y de las críticas, el grupo se mantuvo fuerte. No dependemos de nadie, solo de nosotros mismos. Sabemos de nuestras cualidades y esperamos lograr el objetivo directo al Mundial.

Ayer el grupo celebró con "Choco" Lozano. Sabemos lo que representa para vos. ¿Qué le dijiste a Choco y qué significó su gol para ustedes?

Con Choco prácticamente crecimos juntos en la Selección. Quien lo critique, no sabe de fútbol. Es fácil llegar, lo difícil es mantenerse, y él lo ha hecho en España. Yo sé lo duro que es estar lejos del país. Me alegré mucho por su gol. Antes del partido le dije a Menjívar que mi único deseo era que Choco marcara, y así fue. Dios lo recompensó porque ha pasado por muchas críticas, y mentalmente es muy fuerte. Lo respeto mucho por eso. Espero que siga siendo recompensado y que con sus goles podamos llegar al Mundial.

Andy, sobre el tema de la horchata, ¿fue preparado que Kervin saliera con esa bolsa?

Creo que toda persona tiene derecho a opinar, pero uno sabe lo que puede dar. No se puede juzgar a un jugador por un solo partido. Somos seres humanos, tenemos días buenos y malos. Sabíamos que podíamos haber hecho más contra Costa Rica, pero no se dio. Lo importante es que ganamos un partido clave y esperamos seguir demostrando que este grupo está para grandes cosas.

¿Quién le dio los 20 pesitos a Kervin para la horchata?

La verdad no sé, ni sé de dónde apareció esa horchata. Apareció después del partido, no sé quién se la dio. Hubiera sido bonito que nos dieran una a cada uno.

¿Fue un mensaje de que sí tienen sangre y ponen el pecho por el país?

No, simplemente el grupo está unido, al igual que el cuerpo técnico. Esa unión será la base fundamental para lograr el objetivo de clasificar al Mundial. Hay que seguir creyendo y no perder la esperanza. Confiando en Dios, vamos a llegar al Mundial.

Me llamó la atención lo que dijiste de Choco. Muchos lo critican, pero los jugadores hablan muy bien de él. ¿Qué tan bueno es realmente Choco, desde adentro?

Ayer lo demostró. Cada pelota que le dieron, cómo la controlaba, cómo la protegía. Hay personas que nunca jugaron fútbol y solo saben criticar. Uno no puede discutir con ese tipo de personas. Choco lo demostró y sé que seguirá haciéndolo en los partidos que faltan. Confío en Dios y en él, que nos va a ayudar mucho para llegar al Mundial.

Hay un “fantasma” por ahí que dice que nos quieren dejar fuera del Mundial.

Sin comentarios. Nosotros vamos a hacer lo nuestro: llegar al 100% y tratar de ganar esos dos partidos. Eso es todo.