Leonardo Posadas destaca su experiencia con Honduras en eliminatorias

Teguciaglpa, Honduras.

"Primero quiero dar las gracias a los profes y al equipo, que me recibieron muy bien. Me sentí como en familia . No jugué, pero lo más importante es que ganamos y pude vivir esa experiencia con la selección", expresó Posadas con humildad .

Aunque no tuvo minutos en los partidos eliminatorios ante Costa Rica y Haití, el futbolista nacido en Alemania destacó la experiencia de convivir con el grupo y conocer de cerca el ambiente de la 'H'.

El mediocampista del Hamburgo II, Leonardo Posadas , se despidió de su primera convocatoria con la Selección Nacional de Honduras con una sonrisa y la ilusión intacta de volver.

El jugador de 20 años fue convocado por el técnico Reinaldo Rueda con el objetivo de integrarse al proceso y adaptarse a la dinámica del grupo. “Ya habíamos hablado con el profe, esta primera vez era para conocer el ambiente y el país”, explicó, consciente de que su llamado tenía un propósito más formativo que competitivo.

Durante su estancia en Honduras, Posadas vivió cerca de la intensidad de los duelos clasificatorios, algo que le dejó una huella especial. "Me gustó mucho por los aficionados y el equipo. Todos sabemos que son juegos decididos, con mucha adrenalina, fue una experiencia muy buena".

El futbolista, que milita en el segundo equipo del Hamburgo, explicó también por qué su club no le permitió participar en los Juegos Centroamericanos. "Nuestra liga no para y ya me perdí un partido el sábado. Por eso el entrenador me pidió regresar pronto para no perder más juegos", dejando claro su compromiso profesional.

A pesar de su juventud, Posadas tiene metas claras.

"Claro, ¿a quién no le gustaría estar en un Mundial? Es el sueño de cada jugador", confesó cuando le preguntaron sobre su ambición de representar a Honduras en la máxima cita del fútbol.

En la selección, el joven mediocampista encontró una figura en la que inspirarse: “Por la posición, me gusta mucho cómo juega Deiby Flores, cómo dirige el equipo y cómo es como capitán”, destacó sobre uno de los líderes del combinado nacional.

Sobre su futuro en la “H”, Posadas era prudente pero optimista. "Espero seguir trabajando bien en mi club y veremos si me convocan de nuevo. Mi trabajo es mejorar y darlo todo", concluyó con madurez.

La experiencia, aunque corta, ha sido significativa para el joven hondureño-alemán. En sus palabras y su sonrisa se percibe el deseo de regresar, esta vez no solo para aprender, sino para defender sobre el campo la camiseta de la selección que ahora siente suya.