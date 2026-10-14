Arbeloa recibe revés: es multado por lo que hizo tras partido en Premier League

Londres, Inglaterra.

Según la FA, posteriormente, Álvaro Arbeloa admitió el cargo. Una Comisión Reguladora independiente, compuesta por Ruth Kirby, Faye White y Ken Brown, ha impuesto esta sanción tras una audiencia.

En la decisión se considera que el exjugador y exentrenador del Real Madrid actuó de manera inapropiada al hacer comentarios en una entrevista posterior al partido que ponían en tela de juicio la integridad de un árbitro.

El español Álvaro Arbeloa , entrenador del Fulham , ha sido sancionado por el comité disciplinario de la Asociación Inglesa (FA) con una multa de 25.000 libras por criticar la actuación arbitral tras el partido ante el Manchester United del pasado 20 de septiembre.

En la resolución se especifica que el entrenador del Fulham dijo que "todas las decisiones fueron a su favor, y yo ya lo sabía, lo sabía desde el partido contra el Manchester City: aquí no dejan que el Manchester United pierda. Y, sí, creo que nos merecíamos un poco más".

Y en su decisión, la Comisión considera que se debe advertir a Arbeloa "sobre su conducta futura y animarle a evitar repetir este tipo de comportamiento en el futuro. En su cargo de entrenador de la Premier League estará expuesto a la mirada de un gran número de personas, por lo que debe actuar con cautela y tener en cuenta sus obligaciones según el reglamento, así como su responsabilidad para con el fútbol, antes de hacer comentarios a los periodistas sobre la actuación de los árbitros".

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"Consideramos que un punto de partida para la sanción era una multa económica acorde con la necesidad de reflejar la gravedad de la conducta, pero teniendo en cuenta las circunstancias atenuantes expuestas anteriormente. Consideramos que la sanción adecuada es de 25.000 libras esterlinas", apunta.