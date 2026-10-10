Arbeloa se hunde: Fulham sufre increíble remontada y sigue sin ganar en Premier

Londres, Inglaterra.

El Fulham, de Álvaro Arbeloa, aún no sabe lo que es ganar en la temporada y este sábado, cuando tenía en el bolsillo su primer triunfo, sufrió una increíble remontada en menos de cinco minutos. Los dirigidos por el español dejaron escapar los tres puntos en la jornada 6 de la Premier League 2026-2027.

Los visitantes comenzaron ganando con un zurdazo lejano de Ryan Sessegnon en el minuto 55. Este tanto les permitía soñar con su victoria, pero la sonrisa se les quitó cuando finalmente fue derrotado de repente por el Ipswich Town, en un margen de tres minutos, del 89 al 92, en el que, encerrado, encajó dos goles y fue doblegado en el Portmand Road.