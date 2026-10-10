Arbeloa se hunde: Fulham sufre increíble remontada y sigue sin ganar en Premier

El Fulham, de Álvaro Arbeloa, aún no sabe lo que es ganar en la temporada y este sábado, cuando tenía en el bolsillo su primer triunfo, sufrió una increíble remontada en menos de cinco minutos. Los dirigidos por el español dejaron escapar los tres puntos en la jornada 6 de la Premier League 2026-2027.
Los visitantes comenzaron ganando con un zurdazo lejano de Ryan Sessegnon en el minuto 55. Este tanto les permitía soñar con su victoria, pero la sonrisa se les quitó cuando finalmente fue derrotado de repente por el Ipswich Town, en un margen de tres minutos, del 89 al 92, en el que, encerrado, encajó dos goles y fue doblegado en el Portmand Road.
Tampoco a la sexta jornada, después de dos empates y tres derrotas en las primeras cinco citas, sumó su primer triunfo el ex técnico del Real Madrid, cuyo equipo además se mantiene en la zona de descenso, con solo dos puntos de los 18 disputados en su nuevo proyecto.
Tras el potente y ajustado remate de Sessegnon a la salida de un córner y después de la reclamación de un penalti por parte de Gonzalo García, el punto de inflexión fue el zurdazo del 1-1 de Ouattara, al que siguió después el 2-1 de Dara O’Shea.
Álvaro gives his assessment of this afternoon's late defeat. https://t.co/b5wFj75eeS— Fulham Football Club (@FulhamFC) October 10, 2026
Con este resultado, el Fulham de Álvaro Arbeloa se ubica en el fondo de la tabla de posiciones de la Premier League: es el último en este arranque de la temporada con apenas 2 puntos. Solo superados por el Coventry City, Tottenham y Bournemouth que llevan 3 puntos. Su próximo desafío en la liga es ante el Hull City el sábado 17 de octubre.