Siguen las bajas: Real Madrid confirma la salida de dos jugadores

España.

Gonzalo García Torres, delantero del Real Madrid, se incorporará en las próximas horas al Fulham inglés, que entrena Alvaro Arbeloa, en una operación que podría alcanzar los 40 millones de euros, y que según pudo saber Efe incluye una cláusula donde el Real Madrid se reserva el 30 por ciento de los derechos del futbolista madrileño.

Gonzalo, internacional sub '21 y que estuvo en la lista de jóvenes jugadores que participaron en los entrenamientos previos de la selección española absoluta que dirige Luis de la Fuente, antes de ir al Mundial, tiene el camino abierto para crecer como futbolista en la Premier League, siguiendo el mismo camino que su técnico, Arbeloa, quien regresó al Real Madrid tras destacar en el Liverpool con Rafa Benítez al frente.

Además, en una operación paralela, César Palacios, quien ya debutó con el primer equipo del Real Madrid con Alvaro Arbeloa, negocia también con el Fulham este jueves en un traspaso que se podría cerrar en 10 millones de euros, y en unas condiciones similares con respecto a la opción de recompra o traspaso en el futuro a un tercer club, como en el caso de Gonzalo. La marcha de Gonzalo no fue por decisión de José Mourinho. De hecho, el portugués ha quedado sorprendido por el rendimintos y sus cualidades, pero las opciones de tener minutos eran complicadas con la inminente llegada de Yan Diomande y el regreso de Endrick.