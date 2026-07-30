Nuevo giro en el caso del video íntimo que salpica a un jugador del Real Madrid

Madrid.

La jueza de Gran Canaria (Islas Canarias, España) que va a juzgar en septiembre el caso del vídeo sexual por el que han sido procesados los excanteranos del Real Madrid Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García y el defensa del primer equipo blanco Raúl Asencio ha rechazado la petición para declarar nula la causa. Ruiz, Rodríguez y García están acusados de haber grabado y difundido sin permiso la relación sexual que mantuvieron con dos jóvenes en el sur de Gran Canaria en 2023 a sabiendas de que una era menor, hechos por los que se enfrentan a cargos por pornografía infantil y delito contra la intimidad. Por su parte, Asencio ha sido procesado por haber mostrado ese vídeo a un tercero, tras haberlo recibido en su móvil, algo por lo que se le imputa un delito contra la intimidad.

En un auto hecho público este jueves, la jueza desestima todas las alegaciones planteadas por las defensas en la audiencia preliminar al juicio, las más importantes de las cuales cuestionaba la incautación de los teléfonos de los procesados y exigía que todas las pruebas obtenidas de esos dispositivos fueran declaradas nulas. La jueza considera que la Guardia Civil obró conforme a la ley, sin que se haya "acreditado ninguna maniobra engañosa por parte de los agentes", y recuerda que el teléfono que se le intervino "tiene la doble condición de fuente de prueba e instrumento o efecto del delito", por lo que fue legal que se lo requisaran en ese momento. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Nuestra legislación procesal no exige el consentimiento del titular de los efectos, instrumentos o pruebas del delito, ya que, en caso contrario, los agentes policiales actuantes tampoco podrían incautar las armas utilizadas en la comisión de cualquier delito contra la vida y/o la integridad personal", razona la magistrada. Pero, además, resalta que "no existe ninguna duda sobre el peligro de la desaparición de los efectos o instrumentos y pruebas del delito" en este caso, "porque, de hecho, todos los encausados hicieron copias de seguridad de su cuenta de Id Cloud para borrar su contenido antes de su detención, en un claro intento de frustrar la investigación de los hechos denunciados".