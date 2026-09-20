Manchester United amarga al Fulham y evita primer triunfo de Arbeloa en Premier

Londres, Inglaterra.

Un tiro a la desesperada del brasileño Matheus Cunha en el minuto 89, desviado por un defensa, privó del primer triunfo en la Premier al Fulham de Álvaro Arbeloa, con el partido encarrilado desde la hora de juego cuando un autogol de Lisandro Martínez le acercó a un éxito que no llegó. La igualada no alivia los males de ninguno. Ni del Fulham, que solo tiene dos empates en cinco partidos y está en el fondo de la clasificación y sin victorias, ni al Manchester United, que solo ha ganado un partido en lo que va de competición y que sigue lejos de su objetivo. El tanto de Cunha fue un respiro en cualquier caso para el equipo de Michael Carrick, que se veía con una derrota inmerecida que podía llegar por un autogol, después de dos tiros al palo y con el meta alemán Bernd Leno como el mejor de su adversario.

No llegó la resurrección deportiva de Álvaro Arbeloa, sin victoria alguna hasta ahora en la Premier. Sigue el técnico español en cuestión, con tres derrotas y dos empates en los cinco partidos jugados. El United, necesitado y con ansias por revertir la situación, puso cerco desde el principio al área local. Leno apareció y solventó una ocasión de Lisandro Martínez a los diez minutos. Después llegaron los postes. En el minuto 25 tras un tiro de Bruno Fernandes y en el 31 después de un disparo de Matheus Cunha. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La primera aproximación del Fulham fue a la media hora, de Joshua King, que obligó a aparecer a Senne Lammens. El gol llegó en el 63, en una rápida acción de Calvin Bassey que disparó, desvió Lammens y rebotó en Lisandro Martínez hasta que alcanzó la red. Se puso por delante el Fulham en el marcador. Apareció Leno después para negar el gol al United. Sacó un buen tiro de Bryan Mbeumo y sobre todo otro después de Matheus Cunha. Fue un agobio para el Fulham, que se quedó sin triunfo cuando lo tenía en la mano, a un minuto del final. En un disparo a la desesperada de Cunha, que recibió un pase de Patrick Dorgu y que desvió un defensa para superar a Leno. El panorama se complica para Arbeloa.

⏹️ Cunha's equaliser earns us a point on the road in west London. — Manchester United (@ManUtd) September 20, 2026

Ficha técnica del Fulham vs Manchester United