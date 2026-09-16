Manchester United sufrió increíble remontada y es eliminado de la Carabao Cup

Londres, Inglaterra.

Los goles del canterano Sheal Lacey y de Mason Mount hizo pensar a la parte roja de Mánchester de que iba a ser una noche tranquila, pero lo que podría haber sido una goleada acabó en drama.

Se las prometía muy felices el equipo de Michael Carrick cuando ganaba a los diez minutos por 2-0, pero en Old Trafford se consumó una tragedia histórica para los 'Diablos Rojos'.

Doce años llevaba el Manchester United sin perder un partido en casa que fuera ganando al descanso, un récord que se fue al traste este miércoles cuando el Brighton & Hove Albion le remontó dos goles de ventaja (2-3) y le eliminó de la Copa de la Liga.

Con el 2-0, el United se olvidó de jugar, estuvo cincuenta minutos sin volver a disparar a portería y confió en que la mala puntería del Brighton le llevara hasta la victoria.

No contaba, eso sí, con que su tercer portero, Karl Darlow, fuera a dar las facilidades que dio. Lo llevaba mereciendo un tiempo el Brighton, pero no fue hasta el borde del descanso cuando un pelotazo en largo Charalampos Kostoulas acabó en tragedia.

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Darlow no se decidió a ir a atajar el pase y permitió que Kostoulas, pese a que no tenía mucho ángulo, le pasara la pelota por debajo. El United aún tenía un gol de ventaja, pero algo olía mal en Old Trafford. Desde la temporada 2013-2014 no le remontaban al United un partido que fuera ganando al descanso. Si esto se traslada solo a los partidos de Premier League, no ocurre desde 1984.

Cuando Pascal Gross sentó a un defensa y batió a Darlow a placer, los temores de la derrota empezaron a recorrer el cuerpo de los aficionados locales y cuando Maxim De Cuyper anotó el 2-3, la tragedia ya era palpable en Old Trafford.

Carrick, que tampoco está para permitirse muchos desastres, sacó del banquillo a Bruno Fernandes en busca de milagro. Pero no hubo milagro, solo decepción.