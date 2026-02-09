Lady Gaga reivindica la moda latina en su icónico show del Super Bowl

Con un vestido a medida de la firma dominicana Luar y una flor de maga puertorriqueña prendida en uno de los tirantes, Lady Gaga apareció y cantó en el Super Bowl en un gesto de apoyo a la cultura latina, en la gran noche de Bad Bunny y en defensa de los inmigrantes en Estados Unidos.
El vestido, diseñado por el dominicano Raúl López, era un modelo drapeado en azul celeste que hacía un guiño al primer color del triángulo de la bandera puertorriqueña, vigente entre 1895 y 1952. Posteriormente, el tono de azul se oscureció hasta el actual, sobre el que se dibuja la estrella blanca.
La firma Luar publicó en Instagram una fotografía de Lady Gaga junto a Bad Bunny, acompañada del mensaje: “Por la cultura y por todos los inmigrantes, así es como nos unimos”.
La prenda combinaba estructura y fluidez, con un cuerpo entallado y una falda amplia diseñada para acompañar el movimiento escénico de la artista, que actuó junto a Bad Bunny. El cantante puertorriqueño lució un diseño a medida de Zara y unas zapatillas Adidas modelo BADBO 1.0, a la venta desde hoy en Estados Unidos y Puerto Rico, con un precio original de 160 dólares que ya alcanza los 550 dólares en el mercado de reventa.
Uno de los elementos más comentados del estilismo fue el broche que la cantante llevaba en el vestido: una flor de maga roja, declarada flor nacional de Puerto Rico en 2019 y uno de los símbolos botánicos más representativos de la isla. La artista la lució sobre el tirante derecho del vestido, de escote pronunciado en V.
El estilismo, firmado por Chloe Delgadillo y Chenelle Delgadillo —quienes también trabajaron con Rosalía en la portada de su disco Lux—, puso el énfasis en reforzar el mensaje reivindicativo de la actuación.
Este detalle subrayó el carácter de homenaje cultural de la presentación, especialmente significativo al producirse junto a Bad Bunny, cuya propuesta artística ha estado históricamente vinculada a la reivindicación de la identidad puertorriqueña y latina dentro de la industria musical internacional.
La firma Luar, con sede en Brooklyn, fue fundada y está dirigida por Raúl López, diseñador de origen dominicano que ha construido una trayectoria reconocida por integrar referencias culturales caribeñas en un lenguaje contemporáneo. Su propuesta ha seducido a la Semana de la Moda de Nueva York, donde la marca desfilará el próximo día 15.
La participación de Lady Gaga con un diseño de Luar se inscribe en una edición de la Super Bowl que diversos analistas han descrito como una de las más explícitas en la celebración de la cultura latina. Su decisión de colaborar con un diseñador dominicano en un contexto de máxima exposición mediática refuerza, además, una tendencia creciente en la moda: la incorporación de creadores de orígenes diversos en plataformas globales.