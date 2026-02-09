Lady Gaga reivindica la moda latina en su icónico show del Super Bowl

Con un vestido a medida de la firma dominicana Luar y una flor de maga puertorriqueña prendida en uno de los tirantes, Lady Gaga apareció y cantó en el Super Bowl en un gesto de apoyo a la cultura latina, en la gran noche de Bad Bunny y en defensa de los inmigrantes en Estados Unidos.

El vestido, diseñado por el dominicano Raúl López, era un modelo drapeado en azul celeste que hacía un guiño al primer color del triángulo de la bandera puertorriqueña, vigente entre 1895 y 1952. Posteriormente, el tono de azul se oscureció hasta el actual, sobre el que se dibuja la estrella blanca.

La firma Luar publicó en Instagram una fotografía de Lady Gaga junto a Bad Bunny, acompañada del mensaje: “Por la cultura y por todos los inmigrantes, así es como nos unimos”.

La prenda combinaba estructura y fluidez, con un cuerpo entallado y una falda amplia diseñada para acompañar el movimiento escénico de la artista, que actuó junto a Bad Bunny. El cantante puertorriqueño lució un diseño a medida de Zara y unas zapatillas Adidas modelo BADBO 1.0, a la venta desde hoy en Estados Unidos y Puerto Rico, con un precio original de 160 dólares que ya alcanza los 550 dólares en el mercado de reventa.

Uno de los elementos más comentados del estilismo fue el broche que la cantante llevaba en el vestido: una flor de maga roja, declarada flor nacional de Puerto Rico en 2019 y uno de los símbolos botánicos más representativos de la isla. La artista la lució sobre el tirante derecho del vestido, de escote pronunciado en V.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

FOTOGALERÍA: Bad Bunny conquista América con un homenaje a Puerto Rico y un mensaje de unión