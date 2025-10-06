El video de Carlos Zelaya recibiendo dinero de Devis Leonel Rivera está hecho con IA

San Pedro Sula, Honduras

En redes sociales circula un video que aparenta mostrar al exdiputado Carlos Zelaya recibiendo un maletín con dólares de Devis Leonel Rivera Maradiaga, narcotraficante confeso y exlíder de “Los Cachiros”. Pero es falso. LA PRENSA Verifica corroboró que se trata de una secuencia fabricada con inteligencia artificial (IA). La pieza viral, difundida el 5 de octubre en Instagram con el texto sobrepuesto "Sin palabras Que no se olvide que la mita es para el comandante".

El 3 de septiembre de 2024, InSight Crime publicó un video que sí es auténtico donde se ve a Carlos Zelaya —entonces secretario del Congreso Nacional— negociando un soborno con Rivera Maradiaga y otros capos hondureños en 2013. Según esa investigación, el dinero —al menos 650,000 dólares— habría sido destinado a la campaña del partido Libertad y Refundación (Libre) en el primer intento presidencial de Xiomara Castro. Tras la divulgación de ese material, Zelaya renunció a su curul y se apartó del foco mediático, mientras diversos sectores pidieron al Ministerio Público acciones sobre el caso. Devis Leonel Rivera Maradiaga se entregó a autoridades de Estados Unidos en 2015, confesó delitos de narcotráfico y homicidio, y declaró como testigo de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York en el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández en febrero de 2024.

Video de IA

Una búsqueda inversa en Google Lens, hecha con fotogramas clave del clip, no arrojó coincidencias en medios ni fuentes oficiales que acrediten su autenticidad. Un análisis técnico del material detectó rasgos típicos de generación con IA: movimientos corporales poco naturales, desproporciones en extremidades y distorsiones faciales. Además, hay inconsistencias de escena: el maletín parece “caer” sin que exista una mesa visible que lo sustente y no es identificable la moneda de los billetes que supuestamente contiene. El personaje que representa a Devis Leonel Rivera reproduce la estética de una nota de La Prensa donde el exlíder de “Los Cachiros” aparece con camisa azul abierta sobre una blanca. En tanto, Carlos Zelaya viste una camisa similar a la del “narcovideo”, pero en el clip manipulado las mangas aparecen sin doblar y deformadas, igual que ciertos movimientos de su rostro. En conclusión, el video que aparenta mostrar a Carlos Zelaya recibiendo dinero de Devis Leonel Rivera fue generado con inteligencia artificial y no documenta un hecho real.