Nada prueba que Nasralla dijo que "EE UU debería de invadir a Honduras y ponerme a mí de presidente indefinidamente"

San Pedro Sula, Honduras

​​​​​​En redes sociales circula una publicación que atribuye al candidato presidencial de Partido Liberal, Salvador Nasralla, una supuesta declaración en la que pide a Estados Unidos invadir Honduras y colocarlo a él como presidente de manera indefinida. Sin embargo, esta información es falsa. LA PRENSA Verifica no encontró registro de que Nasralla haya realizado esa afirmación. “EE UU debería de invadir a Honduras también y ponerme a mí de presidente indefinidamente y si me tocará enfrentar a esos marinos yo lo haría con gusto por Honduras” dice literalmente una publicación de Facebook, difundida el 22 de agosto de 2025.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, señaló que el régimen de Nicolás Maduro estableció un "puente aéreo" para el tráfico de drogas que conecta Venezuela con Estados Unidos, pasando por Honduras, Guatemala y México. Según sus declaraciones, funcionarios de gobierno en Honduras, Guatemala y México estarían recibiendo sobornos para permitir el paso de aeronaves sin ser detectadas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Falsa cita