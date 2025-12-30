La portada de El Heraldo que presenta a Cossette López, Ana Paolla Hall y otros como villanos 2025 es un montaje

Este recuento forma parte de los resúmenes anuales del medio, junto con listas de los principales hechos, personajes destacados u otros recuentos del año que se publican en la última semana del año.

La selección incluye políticos, funcionarios públicos y otras figuras públicas señaladas por hechos, decisiones o desempeños polémicos, negligentes o perjudiciales para la población, y presenta una breve descripción del porqué fueron incluidos.

Cada fin de año, diario El Heraldo publica una lista editorial denominada “Los villanos del año”, en la que selecciona personajes públicos que, a juicio de la marca, tuvieron un impacto negativo en la sociedad durante los últimos 12 meses.

"SEÑALADO COMO EL MAS GRANDE FRAUDE NUNCA ANTES VISTO, SOBRAN LOS VILLANOS TRAIDORES A LA PATRIA, ENTREGUISTAS ESCOJA ENTRE LAS CONSEJERAS DEL CNE, LA INJERENCIA GRINGA, EL COHEP, EL CNA, LA MAFIA COMUNICACIONES ENTRE OTROS", dice textualmente para de la entrada de la primera plana que se comparte por WhatsApp desde el 30 de diciembre del 2025.

Sin embargo, esto es falso , se trata de un montaje digital basado en la portada de la edición del martes 30 de diciembre de 2025 de la marca.

San Pedro Sula, Honduras En WhatsApp circula una portada atribuida a EL HERALDO que muestra a las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall y Cossette López; al expresidente Juan Orlando Hernández, al presidente de Grupo OPSA, Jorge Canahuati y a otros personajes, presentados como los villanos de 2025.

Una revisión visual de la imagen confirma que la edición de la supuesta portada corresponde al martes 30 de diciembre del 2025.

Una búsqueda en el sitio web de EL HERALDO en la sección "Edición PDF" permitió localizar la portada original de esa fecha.

EH Verifica constató que en la versión origial la portada muestra como imagen principal a Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, y al exjefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández.

En la portada suplantada, esas fotografías fueron sustituidas por las de las consejeras del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall y Cossette López.

También se reemplazó el mosaico de rostros secundarios, incluyendo figuras como el expresidente Juan Orlando Hernández; Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal; Gabriela Castellanos, directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA); el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el presidente de Grupo OPSA, Jorge Canahuati.

Asimismo, agrega al presidente electo Nasry Asfura, al jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, y al alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras.

Mientras que en la primera plana original el mosaico secundarios de rostros está incluido por Marlon Ochoa, consejero del CNE; Iván Velásquez, gerente de Koriun Inversiones; Gustavo Sánchez, secretario de Seguridad; y Lucky Medina, secretario de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna).

Asimismo, Gerardo Torres, viceministro de Relaciones Exteriores de Honduras; Enrique Reina, excanciller y candidato a designado presidencial; Johel Zelaya, fiscal general; y Francisco Bocanegra, secretario ejecutivo del Instituto de la Propiedad (IP).

El texto de la bajadilla también fue modificado. En la versión original se lee una valoración crítica sobre el abuso de poder y menciona a Roosevelt Hernández, Luis Redondo y Marlon Ochoa.

En la primera plana apócrifa, en cambio, se incluyó un párrafo de tono acusatorio con la expresión “el más grande fraude nunca antes visto” y señalamientos contra “las consejeras del CNE, la injerencia gringa, el COHEP, el CNA y la mafia comunicacional”, un lenguaje ajeno al estilo editorial de la marca, además de utilizar las palabras en mayúscula y con una tipografía diferente a la original.

Estas inconsistencias evidencian una alteración: se sustituyeron las fotografías principales y se reescribió la bajadilla para modificar el sentido de la nota, manteniendo intacta la estructura general de la portada.

En todo caso, un editor de El Heraldo confirmó que la portada que incluye a esos personajes no es de la autoría del medio.

Por lo tanto, la portada atribuida a El Heraldo, que incluye a las consejeras del CNE, al presidente de Grupo OPSA, Jorge Canahuati, al expresidente Juan Orlando Hernández, entre otros, es un montaje y no pertenece a la autoría de la marca.