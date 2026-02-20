La Curacao lanza su Pase Mundialista para llevar a sus clientes al Mundial

El Mundial es uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, capaz de unir emociones, culturas y generaciones frente a una misma pasión. En ese contexto, La Curacao presenta su innovadora campaña Pase Mundialista, diseñada para que sus clientes no solo disfruten cada partido desde casa con la mejor tecnología, sino que también tengan la oportunidad de vivir la experiencia en persona. Bajo el concepto “Estamos Mundialitos”, la compañía refuerza su compromiso de ofrecer mucho más que productos. La propuesta incluye una amplia gama de pantallas de última generación, sistemas de sonido envolvente y tecnología diseñada para transformar cualquier hogar en el escenario perfecto para sentir cada jugada como si se estuviera en el estadio.

Como parte central de la campaña, quienes realicen compras desde L2,499 participarán automáticamente en el sorteo de paquetes totalmente pagados para asistir al Mundial. Además, aquellos clientes que opten por compras al crédito triplicarán sus oportunidades de ganar, ampliando así las posibilidades de cumplir el sueño de presenciar el evento deportivo más importante del planeta. La estrategia contempla una comunicación dinámica que incluirá ofertas especiales, actividades exclusivas y eventos VIP dirigidos a clientes de la marca. Estas iniciativas buscan fortalecer el vínculo con el público y convertir cada visita a tienda en una experiencia alineada con la emoción mundialista.