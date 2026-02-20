Diunsa inaugura el verano 2026 con una experiencia que lo tiene todo

La cadena departamental más grande del país, Diunsa, dio inicio oficial al verano 2026 con un evento que reunió a clientes, invitados especiales y medios de comunicación en un ambiente tropical diseñado para celebrar la llegada de la temporada. La actividad marcó el comienzo de una campaña enfocada en ofrecer todo lo necesario para vivir la época más esperada del año.
Durante la jornada, los asistentes disfrutaron de bebidas veraniegas y bocadillos mientras conocían de primera mano la amplia variedad de artículos ya disponibles en tiendas. Piscinas, flotadores, asadores, hieleras, sillas playeras, maletas, toallas, cuatrimotos, sistemas de sonido y celulares forman parte del portafolio preparado para este 2026.
La temporada reúne marcas líderes como Intex, Char-Broil, Coleman, JBL, Tekno, Superchef, Samsung y LG, garantizando respaldo, calidad e innovación en cada categoría. La propuesta busca consolidar un concepto integral donde el cliente encuentre todo en un solo lugar.
Uno de los momentos más destacados fue la presentación del artista nacional Raffy, quien interpretó por primera vez la canción oficial del verano Diunsa 2026. El tema fue creado especialmente para acompañar la campaña “Siempre sí al Verano”, transmitiendo alegría y dinamismo como sello distintivo de la temporada.
En el ámbito comercial, la empresa anunció facilidades de crédito rápido y accesible, incluso con la opción de realizar compras en una sola cuota. Además, quienes paguen con tarjetas de BAC Credomatic obtendrán un 10% de descuento adicional, ampliando los beneficios disponibles durante el lanzamiento.
Mario Alejandro Faraj, destacó que la compañía ha preparado una propuesta completa para que las familias encuentren todo lo necesario sin desplazarse a diferentes establecimientos. Según explicó, el objetivo es facilitar la planificación del verano con variedad, calidad y precios competitivos.
Los artículos de la temporada ya están disponibles en todas las tiendas ubicadas en San Pedro Sula, Tegucigalpa, La Ceiba, Tocoa, Comayagua, Villanueva, El Progreso y Danlí, así como en su plataforma en línea. Con esta apuesta, la empresa reafirma su compromiso de convertir el verano en una experiencia completa para las familias hondureñas.