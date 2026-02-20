Diunsa inaugura el verano 2026 con una experiencia que lo tiene todo

La cadena departamental más grande del país, Diunsa, dio inicio oficial al verano 2026 con un evento que reunió a clientes, invitados especiales y medios de comunicación en un ambiente tropical diseñado para celebrar la llegada de la temporada. La actividad marcó el comienzo de una campaña enfocada en ofrecer todo lo necesario para vivir la época más esperada del año. Durante la jornada, los asistentes disfrutaron de bebidas veraniegas y bocadillos mientras conocían de primera mano la amplia variedad de artículos ya disponibles en tiendas. Piscinas, flotadores, asadores, hieleras, sillas playeras, maletas, toallas, cuatrimotos, sistemas de sonido y celulares forman parte del portafolio preparado para este 2026.

La temporada reúne marcas líderes como Intex, Char-Broil, Coleman, JBL, Tekno, Superchef, Samsung y LG, garantizando respaldo, calidad e innovación en cada categoría. La propuesta busca consolidar un concepto integral donde el cliente encuentre todo en un solo lugar. Uno de los momentos más destacados fue la presentación del artista nacional Raffy, quien interpretó por primera vez la canción oficial del verano Diunsa 2026. El tema fue creado especialmente para acompañar la campaña “Siempre sí al Verano”, transmitiendo alegría y dinamismo como sello distintivo de la temporada.