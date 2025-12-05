  1. Inicio
  2. Premium
  3. Verifica

LA PRENSA no informó que el libro “El Golpe 28J” gana Récord mundial por nunca ser leído

Falso

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

Arte viral atribuido a La PRENSA es falso: no existe Récord Guinness para “El Golpe 28J”, y el contenido suplanta una publicación real de la marca

  • 05 de diciembre de 2025 a las 15:19 -
  • Paola Ávila
LA PRENSA no informó que el libro “El Golpe 28J” gana Récord mundial por nunca ser leído

Manuel Zelaya, expresidente de Honduras (2006-2009).

 Imagen: Cortesía, La Prensa

San Pedro Sula, Honduras
Una publicación en redes sociales difunde un arte gráfico de autoría con la supuesta autoría de LA PRENSA, en el que se observa al expresidente Manuel Zelaya Rosales, autor del libro El Golpe 28J, sosteniendo un ejemplar que supuestamente obtuvo un Récord Guinness por “nunca ser leído”.

Sin embargo, es falso; el arte fue manipulado digitalmente. LA PRENSA no publicó que el libro recibió un Guinness World Records por “jamás ser leído” después de su publicación. El contenido suplanta un arte original del medio que fue publicado en abril de 2025, cuando informó sobre la incorporación obligatoria del libro El Golpe 28J en centros educativos.

“Libro ‘El Golpe 28J’ recibe Récord Guinness al libro publicado y nunca ser leído por alguien”, dice textualmente en la pieza gráfico atribuido a LA PRENSA, publicado en Facebook desde el 3 de diciembre de 2025, y compartido más de 490 veces.

Imagen: Facebook

Imagen: Facebook

 (Captura de pantalla a una publicación de Facebook el 5 de diciembre del 2025.)

El libro El Golpe 28J es un relato sobre los acontecimientos que llevaron al golpe de Estado del 28 de junio de 2009 en Honduras que provocó el derrocamiento del presidente de ese entonces, Manuel Zelaya.

El Decreto Ejecutivo 14-2025, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 30 de abril del 2025 establece textualmente que “deberá incorporarse como parte de los textos y la temática de estudios el libro: “El Golpe 28 J: Conspiración Transnacional, un Crimen en la Impunidad”.

No obstante, la Secretaría de Educación emitió un comunicado informando que la lectura del libro no es obligatoria.

Es una suplantación

Una búsqueda inversa de la imagen dirigió a una publicación de LA PRENSA en Instagram, hecha el 30 de abril de 2025.

La publicación original contiene el mismo formato gráfico a diferencia de la descripción: “Implementan lectura obligatoria del libro "El Golpe 28J" en colegios de Honduras”.

Instagram

La encargada de redes sociales de LA PRENSA confirmó que el contenido no pertenece a la marca.

Además, LA PRENSA revisó la página oficial de Guinness World Records, la autoridad mundial en registros de récords. Tras colocar el término “El Golpe 28J” en su buscador, el sitio no arrojó ningún resultado vinculado al libro.

En conclusión, el libro El Golpe 28J no ha recibido un Récord mundial Guinness por “nunca ser leído”. El contenido suplanta a LA PRENSA y altera el texto de una publicación auténtica realizada el 30 de abril del 2025.

Nuestras clasificaciones
VERDADERO

Cuando las pruebas son fehacientes y confirman la información.

FALSO

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

ENGAÑOSO

Contiene datos mezclados entre verdadero, falso, o sacado de contexto.

VERDAD A MEDIAS

La información es correcta pero omite elementos clave del contexto.

INEXACTO

La información que se aproxima a la exactitud.

SIN EVIDENCIA

No hay datos públicos ni alternativos para probar la información.

Paola Ávila
Paola Ávila
redaccion@laprensa.hn

Periodista de verificación de datos y enfocada en temas de alfabetización mediática. Licenciada en Periodismo por el Centro Universitario Tecnológico (Ceutec).

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Ultimas Noticias