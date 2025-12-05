Segmento que muestra a una periodista alertando que “quieren robar las elecciones a Nasralla” es de IA

San Pedro Sula, Honduras

Un video que circula en redes sociales muestra a una supuesta periodista afirmando que el Partido Nacional intenta cometer fraude electoral al "tener todas las actas" para arrebatarle las elecciones a Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal. A modo de prueba, presenta una certificación del Consejo Nacional Electoral (CNE), y la presunta periodista afirma que "no se instalaron algunas mesas", por lo que es imposible contar con la totalidad de actas. Sin embargo, el clip fue generado con inteligencia artificial (IA). Un análisis técnico realizado por LA PRENSA Verifica determinó, mediante la herramienta Hiya y Hive Moderation, que se trata de un video fabricado. Además, la certificación mostrada no respalda ninguna denuncia de fraude. El documento corresponde a la decisión del CNE de repetir elecciones en el municipio de San Antonio de Flores, El Paraíso, debido a que varias Juntas Receptoras de Votos (JRV) no pudieron instalarse. "Le quiere robar las elecciones a Nasralla dice el Partido Nacional que tiene todas las actas pero el CNE dice que no se instalaron mesas y no hay resultados. ¿Cómo tienen esas actas de esas mesas?", dice literalmente la supuesta presentadora de televisión en un video divulgado en TikTok desde el 2 de diciembre de 2025, que cuenta con decenas de compartidos.

El candidato liberal Salvador Nasralla denunció en su cuenta de X que en la madrugada de este jueves, hubo un "cambio de datos" en el conteo de votos tras “apagarse la pantalla”. El sistema de la divulgación de resultados, a cargo de la empresa Grupo ASD. presentó una falla tecnológica entre la noche del 30 de noviembre y la madrugada del 1 de diciembre de 2025, lo que impidió a la ciudadanía monitorear el conteo por varias horas. El 3 de diciembre volvió a registrar una caída tras un mantenimiento no reportado previamente a pleno del CNE. Los primeros resultados preliminares colocaban a Nasry Asfura, del Partido Nacional, a la cabeza de la contienda electoral. Nasralla remontó en el conteo, tendencia que se mantuvo por dos días, hasta la madrugada del 4 de diciembre, cuando el candidato nacionalista volvió a liderar. Al 5 de diciembre a las 11:00 a.m., Asfura lidera con 1,128,815 marcas, Nasralla con 1,108,487 votos y Rixi Moncada, del partido Libertad y Refundación (Libre) con 541,957 votos.

Es un deepfake

LA PRENSA Verifica realizó un análisis visual y auditivo sobre el video y detectó un par de inconsistencias como errores de pronunciación, piel demasiado suavizada y la voz poco natural. Al analizar el contenido con la herramienta Hiya Deepfake Voice Detector, especialista en detección de IA en audio, brindó una probabilidad de 1/100, un resultado que según su escala, confirma que es un clip fabricado.

Además, la herramienta Hive Moderation arrojó un 71% de probabilidad de que se trate de un deepfake.

Sobre el documento