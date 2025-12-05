Es falsa esta publicación atribuida a Nasralla en la que admite derrota y afirma que “le faltó peso en las urnas”

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales la captura de pantalla de una supuesta publicación de Facebook atribuida al candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, en la que aparentemente acepta su derrota en las elecciones generales de 2025 por no tener “peso en las urnas”. Sin embargo, esto es falso: no existen registros de la publicación en su cuenta de Facebook ni en ninguna de sus otras redes sociales. "ultimas declaraciones de salvador nasralla", dice una publicación de TikTok que adjunta la captura de pantalla que circula desde el 4 de diciembre de 2025 y cuenta con más de 167,000 visualizaciones.



Salvador Nasralla participó en las elecciones generales del 2025 como candidato presidencial del Partido Liberal. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. A las 5:00 p.m. del 5 de diciembre, Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional registraba 1,123,321 votos, mientras Nasralla sumaba 1,112,570. Rixi Moncada, aspirante del Partido Liberal contaba con 543,675 votos, Nelson Ávila del Pinu con 23,398 y Mario Rivera con 4,882 votos. Nasralla denunció un “cambio de datos” en los resultados preliminares luego de que, según él, “se apagó la pantalla” del sistema que publica los resultados para el público.

Publicación falsa

El supuesto posteo de Nasralla en Facebook dice textualmete: "Ya está, lo intenté mucho, es increíble pero no se da, era lo que más deseaba pero no es para mí. Me faltó peso en las urnas". Y agrega: "Tocará colgar el maletín y hablar de fútbil, lo único que creo que hago bien en la vida. Adiós me iré a X-0 y 5 deportivo donde creo que no puedo fallarles". Una búsqueda en la cuenta oficial de Facebook de Nasralla no localizó el supuesto posteo que usuarios dan por verdadero en Facebook. Tampoco una pesquisa realizada en sus cuentas de Instagram y X ubicó las supuestas declaraciones. En todo caso, una búsqueda en Google de las declaraciones textuales del posteo no arrojó resultados que respalden su autenticidad ni evidencia de que hayan sido reproducidas por medios de comunicación o fuentes confiables. Desde el inicio del escrutinio, Nasralla ha utilizado sus redes sociales únicamente para denunciar fallas en el sistema de transmisión de resultados, no para reconocer un resultado adverso. Esto contradice directamente el contenido del post viral.

Sobre la imagen