Video de Nasralla es sacado de contexto: no convocó a las calles por supuesto fraude electoral durante el conteo de votos

San Pedro Sula, Honduras

Una publicación en redes sociales afirma que el candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, convocó a las calles y denunció fraude electoral durante el conteo de votos de las elecciones generales de 2025. A modo de prueba, la publicación despliega una entrevista de Nasralla en la que convoca a los hondureños a salir a las calles para “defender el país”. Sin embargo, la declaración fue sacada de contexto. Las palabras de Nasralla fueron emitidas en una entrevista realizada el 1 de noviembre de 2025, en referencia a la instalación de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, y no en un escenario postelectoral. “Pueblo hondureño, esto es urgente. Nadie debe quedarse en su casa, nadie debe tener miedo contra una pequeña cucaracha. Yo soy el primero que sale adelante y si es necesario convocar a las calles, estén pendientes. Sociedades, iglesias, sindicatos, a los que estén en sociedad civil vamos a defender nuestro país”, se escucha decir a Nasralla durante el clip de 26 segundos difundido en Facebook desde el 4 de diciembre de 2025, compartido más de 500 veces.

En una reñida contienda electoral entre Nasry Asfura (40.20%), del Partido Nacional, y Salvador Nasralla (39.50%), del Partido Liberal, el candidato nacionalista mantiene la ventaja con datos actualizados hasta las 5:00 de la tarde. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Nasralla ha denunciado públicamente un supuesto intento de manipulación de resultados, señalando presuntas irregularidades en actas, fallos en la transmisión de datos y pidiendo investigar a la empresa colombiana encargada del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), Grupo ASD. Según la actualización más reciente hoy (3:13 p.m), 16,824 actas han sido procesadas de un total de 19,152, de las cuales un 14% tienen inconsistencias.

Fuera de contexto

Una búsqueda en Google con la frase “nadie debe quedarse en su casa, nadie debe tener miedo contra una pequeña cucaracha”, que afirma Nasralla en la secuencia, llevó al video original de la entrevista. El segmento aparece enlazado en una nota del medio Hable Como Habla (HCH), del 1 de noviembre de 2025, titulada: “Nasralla llama a no caer en la trampa de Libre: «Salgan a votar; nadie debe temerle a una pequeña cucaracha”. Las declaraciones se dieron en el contexto de la instalación de la Comisión Permanente del Congreso Nacional el 31 de octubre del 2025. De acuerdo a la pieza periodística, Nasralla buscaba incentivar la participación ciudadana y pedir que la población no se dejara intimidar por el Partido Libertad y Refundación (Libre). El fragmento que se viralizó se escucha a partir del minuto 6:55 del video original completo.