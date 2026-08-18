TPS para Honduras fue anunciado como terminado el 7 de julio de 2025, pero terminó en septiembre de ese año

San Pedro Sula, Honduras
Nasry Asfura, presidente de Honduras, afirmó que el Estatus de Protección Temporal (TPS) fue suspendido para Honduras desde el 7 de julio de 2025.
"El TPS desde el año 2025, Estados Unidos con la política de migración, el 7 de julio del año pasado fue suspendido el TPS", aseguró Asfura (a partir del 1:30:03).
No obstante, la aseveración es una verdad a medias porque omite contexto relevante. El 7 de julio de 2025, Estados Unidos anunció la terminación del TPS para Honduras, pero el programa no terminó ese día. La medida entró en vigor el 8 de septiembre de 2025, por lo que la afirmación de Asfura omite este contexto.
Esto debido a que la Ley de Inmigración y Nacionalidad, en la sección 244 (d)(3), establece que la cancelación del TPS no puede entrar en vigor antes de 60 días después de la publicación del aviso.
Las declaraciones de Asfura surgen luego de que el 14 de agosto, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) publicó en su cuenta de X un listado de los países cuyas designaciones al TPS habían terminado.
En el posteo, la agencia confirmó que las terminaciones del programa ya estaban en vigor y advirtió a los ahora exbeneficiarios que debían salir de Estados Unidos.
LA PRENSA Verifica solicitó comentarios a Asfura por medio de la Secretaría de Comunicaciones; sin embargo, hasta el cierre de este fact-check no se obtuvo respuesta.
Terminación en julio de 2025
El 7 de julio de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) emitió el aviso mediante el cual anunció la terminación de la designación de Honduras para el TPS. El documento fue publicado en el Federal Register el 8 de julio de 2025.
Sin embargo, la terminación no entró en vigor el 7 de julio. El aviso oficial estableció que el TPS para Honduras terminaría a las 11:59 de la noche del 8 de septiembre de 2025.
El propio Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) confirma que la designación y los beneficios relacionados con el TPS terminaron en esa fecha.
La diferencia entre ambas fechas está relacionada con el procedimiento establecido en la legislación migratoria estadounidense.
La Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), en la sección 244 (d)(3), establece que la terminación de una designación de TPS no puede hacerse efectiva antes de que transcurran 60 días desde la publicación del aviso de terminación en el Federal Register, o desde el vencimiento de la extensión más reciente si esta fecha fuera posterior.
En este caso, el aviso fue publicado en el Federal Register el 8 de julio de 2025. Por lo tanto, la legislación exigía que transcurrieran al menos 60 días antes de que la terminación pudiera hacerse efectiva.
El DHS fijó como fecha de finalización el 8 de septiembre de 2025, cuando el TPS dejó de estar vigente para los beneficiarios hondureños.
Es decir, el 7 de julio de 2025 corresponde al momento en que se anunció y se formalizó la decisión de terminar la designación, pero no a la fecha en que los hondureños dejaron de tener el TPS.
Entre el anuncio y la entrada en vigor de la terminación transcurrieron los 60 días establecidos por la normativa.
Vigencia en septiembre
Durante ese período, los beneficiarios hondureños mantuvieron su TPS. USCIS señala que el TPS para Honduras continuó hasta el 8 de septiembre de 2025 y que, después de esa fecha, los nacionales de Honduras que habían recibido el beneficio bajo esa designación dejaron de contar con ese estatus.
La terminación de 2025 también tuvo como antecedente una extensión de la designación de Honduras que había mantenido el TPS hasta el 5 de julio de 2025.
En junio de 2023, el DHS había extendido la designación por 18 meses, hasta esa fecha, para los beneficiarios que cumplieran con los requisitos correspondientes.
Posteriormente, el DHS determinó que las condiciones que habían sustentado la designación de Honduras ya no justificaban mantener el TPS. Por esa razón, anunció su terminación y estableció una fecha posterior para que la medida pudiera entrar en vigor conforme al plazo previsto por la ley.
Itsmania Platero, experta en temas migratorios, explicó que, una vez anunciada la cancelación del TPS, transcurren 60 días antes de que la medida entre en vigor.
“Después de cancelado, hay 60 días”, aclaró Platero.
Por lo tanto, la afirmación del presidente de Honduras, Nasry Asfura, es una verdad a medias. El 7 de julio de 2025 fue la fecha en que se anunció la terminación del TPS para Honduras, pero el mandatario hondureño omite que no fue ese día cuando dejó de estar vigente ese programa.
La medida entró en vigor el 8 de septiembre de 2025, después de transcurrir los 60 días establecidos por la ley migratoria de Estados Unidos.