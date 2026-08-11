Presupuesto del PNRP no superó L12,000 millones ni anual ni acumuladamente

“En el gobierno anterior crearon un Programa Nacional de Pérdidas, contrataron cualquier cantidad de personal, metieron un presupuesto de más de 12,000 millones y las pérdidas, lejos de rebajarse, subieron”, aseguró (desde el minuto 58:58).

San Pedro Sula, Honduras Marlon Lara, diputado del Partido Liberal, afirmó que el Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas (PNRP) de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) tuvo un presupuesto superior a los 12,000 millones durante el gobierno de Xiomara Castro.

Sin embargo, la afirmación es falsa. Según datos oficiales de la Secretaría de Finanzas (Sefin), el presupuesto asignado al Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas fue de 3,858.44 millones de lempiras en 2022; 2,499.9 millones en 2023; 2,015.1 millones en 2024 y 1,998.1 millones en 2025, último año completo del gobierno de Xiomara Castro.

En ninguno de esos años el presupuesto asignado al programa se acercó a los 12,000 millones mencionados por Lara.

La suma de los presupuestos de los cuatro años tampoco alcanza la cifra señalada por el diputado. Entre 2022 y 2025, el total asignado al PNRP ascendió a 10,371.5 millones de lempiras, es decir, alrededor de 1,628.4 millones menos que los 12,000 millones.

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La afirmación de Lara surgió el 10 de agosto de 2026, el mismo día en que el Congreso Nacional inició el tercer y último debate de las reformas a la Ley General de la Industria Eléctrica, un proyecto encaminado a reestructurar el modelo energético y frenar el deterioro financiero de la Enee.

La discusión en el pleno se reactivó tras concluir una mesa de trabajo impulsada por la bancada del Partido Liberal, que durante más de un mes trabajó en una contrapropuesta orientada a “fortalecer la transparencia, establecer controles operativos y garantizar condiciones de equidad en el mercado eléctrico”.

En su etapa final, el proyecto contempla transformar el modelo de gestión de la estatal eléctrica mediante la división de sus operaciones en tres unidades independientes: generación, transmisión y distribución, con el propósito de modernizar la prestación del servicio a nivel nacional.

LA PRENSA Verifica solicitó a Lara la fuente que sustenta su afirmación, pero no obtuvo respuesta hasta el cierre de esta edición.