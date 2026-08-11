La imagen de Nasralla y Rixi Moncada tomados de las manos por supuesta alianza es IA

San Pedro Sula, Honduras

En redes sociales circula una imagen en la que aparecen Salvador Nasralla, excandidato presidencial del Partido Liberal, y Rixi Moncada, exaspirante presidencial del partido Libertad y Refundación (Libre), tomados de la mano.

Las publicaciones que difunden la imagen aseguran que corresponde a una supuesta negociación entre ambos políticos para concretar una alianza de cara a las elecciones de 2029.

Sin embargo, la imagen es falsa. El contenido fue generado mediante inteligencia artificial (IA) y no constituye evidencia de una negociación o alianza electoral entre Nasralla y Moncada.

Además, no existen registros en medios de comunicación ni en fuentes confiables que respalden una supuesta alianza electoral entre Nasralla y Moncada. El propio Nasralla dijo que el contenido viral no es real.

“La excandidata, exministra, y figura política del partido Libertad y refundación, Rixi Moncada se refirió recientemente a los acercamientos sostenidos con el exdesignado presidencial y líder político Salvador Nasralla, con el objetivo de evaluar una posible confluencia de fuerzas opositoras de cara al proceso electoral de 2030”, dice literalmente parte de una entrada en Facebook que ha sido compartido más de un centenar de veces desde el 10 de agosto.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

En las elecciones generales de 2025, Nasralla y Moncada se enfrentaron electoralmente. El primero quedó en segundo lugar, mientras que la exsecretaria de Finanzas durante el gobierno de Xiomara Castro (2022-2026) ocupó la tercera posición.

Nasralla también fue candidato presidencial, en 2017, de una alianza conformada por Libre —el partido de Moncada— y el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD). En 2021 fue candidato a designado presidencial en la fórmula encabezada por Xiomara Castro. Asumió ese cargo el 27 de enero de 2022 y lo dejó, tras presentar su renuncia, el 30 de abril de 2024.