Gobierno de Xiomara Castro extraditó a 32 personas por delitos de narcotráfico

San Pedro Sula, Honduras
Gerardo Torres, vicecanciller de Honduras, afirmó que durante el gobierno de Xiomara Castro se han extraditado a más de 50 personas vinculadas al delito de narcotráfico.
"Honduras, en el gobierno de Xiomara Castro, ha extraditado a más de 50 personas vinculadas a actividades de narcotráfico" (sus declaraciones se pueden escuchar desde el minuto 31:11 del siguiente video).
Sin embargo, esta afirmación es falsa. Registros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de EL HERALDO revelan que, bajo la administración de Xiomara Castro, Honduras ha extraditado a 29 personas a Estados Unidos, 2 a Costa Rica, 1 a República Dominicana y 1 a México por cargos de narcotráfico, para un total de 32. En conjunto, la actual administración suma 35 extradiciones.
Asimismo, nueve personas se encuentran a la espera de que el Poder Judicial fije la fecha de su extradición.
LA PRENSA Verifica preguntó a Torres por su aseveración, pero hasta el cierre de este fact-check, no se obtuvo respuesta.
32 por narcotráfico
Desde 2014, Honduras ha extraditado a 62 connacionales, de los cuales 27 correspondieron a la gestión de Juan Orlando Hernández y 35 a la administración de Xiomara Castro.
La primera extradición registrada durante la gestión de Castro fue el 29 de marzo de 2023, cuando se entregó a las autoridades de Estados Unidos a Óscar Fernando Santos Tobar, alias “Teto”.
Posteriormente, Honduras extraditó al expresidente Juan Orlando Hernández el 21 de abril de 2022 por cargos de narcotráfico.
Desde entonces, el gobierno ha extraditado a 32 personas a tres países distintos únicamente por delitos relacionados con el tráfico de drogas, según la base de datos proporcionada por la CSJ a LA PRENSA Verifica.
La mayoría de los casos corresponden a delitos de tráfico de drogas, aunque también se registran hechos de abuso sexual, lavado de activos, estafa y homicidio.
Según registros oficiales, Estados Unidos ha recibido a 28 personas extraditadas por tráfico de drogas, Costa Rica a dos, y República Dominicana y México, a una persona cada uno.
La información también evidencia que algunas extradiciones no cuentan con fecha registrada o detalles completos, como los casos de Abner Antonio Ruiz Mendoza, Johan Alexander Capote Rodríguez y Antonio Cambronero Recino, entre otros.
La afirmación de Gerardo Torres es falsa. Los datos de la CSJ muestran que la cifra real es de 32 extradiciones por narcotráfico, de un total de 35 casos durante la actual administración.
La mayoría de las extradiciones se han dirigido a Estados Unidos, con algunos casos a Costa Rica, República Dominicana y México. Además, hay personas cuya fecha de extradición aún no ha sido fijada por el Poder Judicial.