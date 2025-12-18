Mario Moncada revela detalles sobre salida de Dereck del Olimpia

Tegucigalpa, Honduras.

El fichaje de Dereck Moncada al Necaxa de la Liga MX sorprendió este jueves 18 de diciembre al fútbol de Honduras y LA PRENSA oficializó todo, incluso, que el extremo de 18 años será cedido de inmediato al Internacional de Bogotá de la primera división de Colombia.

Dereck Moncada aprovechó la oportunidad que se le presentó en el último año y medio con el León, ahora dará el salto luego de vivir un proceso extenso que comenzó en las ligas menores de Talanga y luego en las Fuerzas Básicas del Olimpia.

Su representante en este camino ha sido su abuelo Mario Moncada, exárbitro profesional de la Liga Nacional y comisionado de Condepor, mismo que reveló los detalles previos a conocerse la información.