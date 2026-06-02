Diputados sí pueden proponer leyes de seguridad si respetan la Constitución

San Pedro Sula, Honduras

Oved López, exdiputado del partido Libertad y Refundación (Libre), aseguró que los congresistas no tienen la atribución de presentar una iniciativa de ley que replique el modelo de seguridad implementado en El Salvador por el presidente Nayib Bukele. Según López, esa facultad corresponde exclusivamente al titular de la Secretaría de Seguridad y al presidente de la República, quienes son las autoridades competentes para impulsar propuestas relacionadas con la política de seguridad del Estado. "Un diputado no tiene esa atribución (proponer una ley que replique el modelo de seguridad de Nayib Bukele); la atribución la tiene el secretario de Seguridad y, por ende, el presidente de la República", afirmó (desde el minuto 8:16).

No obstante, su afirmación es falsa. Los diputados y el Poder Ejecutivo pueden presentar proyectos de ley en materia de seguridad pública u otras áreas, siempre dentro del procedimiento legislativo establecido. La Constitución de la República, en su artículo 213, establece que los diputados al Congreso Nacional tienen iniciativa de ley, al igual que el presidente de la República por medio de los secretarios de Estado, incluido el secretario de Seguridad. Las declaraciones de López surgieron después de que Godofredo Fajardo, congresista de la Democracia Cristiana, e Iroshka Elvir, diputada del Partido Liberal, presentaran una moción para replicar el modelo de seguridad de El Salvador, impulsado por Nayib Bukele.

El proyecto, conocido popularmente como el “Plan Bukele”, deberá ser analizado por la Comisión de Seguridad y, si recibe dictamen favorable, será presentado ante el pleno del Congreso Nacional. Contactado por LA PRENSA Verifica, López mantuvo su aseveración inicial y dijo: “Nosotros consideramos que es politiquería barata”.

Tienen la facultad

La Constitución de la República establece de forma expresa quiénes tienen iniciativa de ley. El artículo 213 dispone que “tienen iniciativa de ley los diputados al Congreso Nacional, el presidente de la República por medio de los secretarios de Estado, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Superior de Cuentas, el Ministerio Público y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en asuntos de su competencia”. Este artículo constitucional no restringe la iniciativa de los diputados a determinadas materias, sino que les reconoce la facultad general de presentar proyectos de ley en el ámbito de competencia del Congreso Nacional, siempre que no contravengan la Constitución. En el mismo sentido, la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Honduras refuerza esta atribución. El artículo 47 establece como derecho de los diputados “participar con voz y voto en las sesiones del Pleno” y “presentar iniciativas de ley, mociones y manifestaciones de conformidad a la Constitución de la República y la Ley”. Asimismo, el artículo 48 de la misma normativa señala entre los deberes de los diputados “presentar iniciativas de ley, mociones y manifestaciones de conformidad a la Constitución de la República y la Ley”, reafirmando su rol activo dentro del proceso legislativo . Por su parte, el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo explica que tienen iniciativa de ley los diputados y el presidente de la República por medio de los secretarios de Estado, entre otros órganos del Estado habilitados, sin impedimentos en temas de seguridad. Este marco normativo confirma que la iniciativa legislativa no es exclusiva del Poder Ejecutivo, sino que es compartida entre distintos actores institucionales, incluyendo de forma expresa a los diputados del Congreso Nacional.

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