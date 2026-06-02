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Hondureño que condujo ebrio y causó muerte de músico en Tennesse será deportado

Las investigaciones establecieron que Kevin Mejía conducía en sentido contrario por la autopista Interestatal 24 después de haber ingerido bebidas alcohólicas. Se enfrenta a la deportación

Hondureño que condujo ebrio y causó muerte de músico en Tennesse será deportado

El hondureño permanecerá bajo custodia migratoria mientras se desarrollan los procedimientos correspondientes en materia de inmigración.

 Fotografía: ICE
Nashville, Estados Unidos.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) confirmó la detención del hondureño Kelvin Joel Mejía Romero, quien fue condenado por un homicidio ocurrido en Tennessee y quedó bajo custodia migratoria tras cumplir parte de su sentencia.

Según la información divulgada por la agencia federal, Mejía Romero fue hallado culpable por la muerte de Samuel Dismuke Sr., un músico de 66 años residente en Nashville, en un hecho registrado en 2022. Las investigaciones establecieron que el hondureño conducía en sentido contrario por la autopista Interestatal 24 después de haber ingerido bebidas alcohólicas.

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ICE detalló que sus agentes ejecutaron la detención en el Complejo Correccional del Noroeste, ubicado en el condado de Lake, Tennessee, inmediatamente después de que las autoridades estatales ordenaran su liberación.

La agencia indicó que el hondureño permanecerá bajo custodia migratoria mientras se desarrollan los procedimientos correspondientes en materia de inmigración.

De acuerdo con ICE, este tipo de operaciones forman parte de las acciones coordinadas con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para identificar y detener a ciudadanos extranjeros que han sido condenados por delitos graves dentro de Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses señalaron que entre las prioridades de estas operaciones figuran personas con antecedentes por homicidio, agresiones sexuales, delitos relacionados con pandillas y otros crímenes considerados de alto impacto para la seguridad pública.

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El caso de Kelvin Joel Mejía Romero fue incluido por ICE en sus reportes oficiales sobre arrestos de personas con antecedentes penales, como parte de las políticas de control migratorio y aplicación de la ley que desarrolla la agencia a nivel nacional.

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Redacción La Prensa
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