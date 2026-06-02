Esponda aparece como representante de Educación en la escritura, pero terreno fue inscrito a su nombre en el IP

San Pedro Sula, Honduras

Daniel Esponda, exsecretario de Educación, aseguró que, según la escritura pública del terreno donado en Choluteca a la Secretaría de Educación, figura como representante legal de la institución y no como propietario del inmueble. "La escritura (de terreno donado en Choluteca) establece que yo aparezco como representante legal de la Secretaría de Educación, no como dueño del inmueble", afirmó (desde el minuto 51:05).

No obstante, es engañoso porque mezcla una afirmación verdadera con una omisión clave. La revisión de la escritura del inmueble, obtenida a través de una investigación de EL HERALDO Plus, confirmó que el exfuncionario actuó como representante legal de la Secretaría de Educación para aceptar la donación del terreno. En ese documento, Esponda comparece únicamente en su condición de secretario de Estado y representante legal de la institución, por lo que no figura como propietario del inmueble, sino como el funcionario que formaliza la aceptación de la donación en nombre del Estado. Sin embargo, registros del Instituto de la Propiedad (IP) muestran que el inmueble fue inscrito a nombre del extitular de Educación con dominio pleno del 100%. Esto significa que, pese a que en la escritura no aparece como dueño, el sistema registral lo consigna como propietario legal del terreno, lo que contradice lo expresado por el funcionario. Las declaraciones de Esponda surgen semanas después de la publicación de una investigación de EL HERALDO Plus que reveló que un terreno donado para fines educativos en Choluteca fue inscrito en el Instituto de la Propiedad (IP) a nombre de Daniel Esponda, quien en ese momento se desempeñaba como secretario de Educación. La publicación expuso que el inmueble había sido donado por una empresa campesina para beneficiar a un centro educativo de la zona LA PRENSA Verifica preguntó a Esponda sobre su aseveración, pero hasta el cierre de este fact-check, no se obtuvo respuesta.

Como condición de secretario

En la escritura pública de donación del terreno ubicado en Choluteca, a la que tuvo acceso EL HERALDO Plus, Daniel Esponda comparece en su condición de secretario de Estado en Educación. En ese acto jurídico, actúa en representación de la Secretaría de Educación durante la formalización del inmueble. El instrumento notarial corresponde a la donación de un terreno destinado a la construcción de un centro educativo en Choluteca. En el documento, el funcionario interviene únicamente como representante institucional de la Secretaría de Educación. La escritura establece que Esponda participa como representante de esa dependencia estatal, por lo que no figura como beneficiario del terreno ni como receptor del inmueble a título personal. Su intervención se limita a aceptar la donación en nombre de la Secretaría de Educación, institución a la que se destina el predio. Asimismo, el artículo 25 del Reglamento de Bienes Nacionales establece que los bienes adquiridos mediante donación pueden ser gestionados por funcionarios del Estado; sin embargo, dispone que estos quedan bajo la jurisdicción de la secretaría de Estado correspondiente. “Toda propiedad adquirida mediante donación, expropiación o de otro modo, por funcionarios o empleados del Estado de Honduras, en el desempeño de sus funciones, estará bajo la jurisdicción de la Secretaría de Estado correspondiente”, dice el precepto.

Con dominio pleno