El Congreso no puede escrutar votos tras declaratoria del Consejo Electoral

San Pedro Sula, Honduras

El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, apeló al artículo 205, numeral 7, de la Constitución de la República para sustentar que el pleno del Poder Legislativo está facultado para realizar el escrutinio de votos. Según Redondo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) no cumplió con esta labor, lo que justifica su intervención desde el Congreso.

Sin embargo, su afirmación resulta engañosa al combinar datos correctos con otros inexactos. En efecto, la Carta Magna establece en el artículo 205, numeral 7, que el Congreso Nacional tiene la facultad de realizar el escrutinio de votos y declarar la elección de las autoridades únicamente cuando el órgano electoral correspondiente no lo haya hecho. No obstante, al haber emitido el CNE la declaratoria de elecciones, esa condición dejó de aplicarse y, por lo tanto, el Congreso ya no puede asumir esa función, conforme a lo establecido en la Ley Electoral. LA PRENSA Verifica solicitó una reacción a Luis Redondo por su aseveración, pero hasta el cierre de esta verificación no hubo respuesta.

Pudiera sino se hubiese hecho

El artículo 205, numeral 7, de la Constitución de la República establece que el Congreso Nacional tiene la facultad de hacer el escrutinio de votos y declarar la elección del presidente y otros cargos de elección popular únicamente si el Consejo Nacional Electoral (CNE) no lo ha hecho dentro del plazo constitucional de 30 días posteriores a los comicios. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. El precepto otorga al Legislativo una facultad supletoria, no paralela ni concurrente, que solo entra en vigor cuando el órgano electoral no ha cumplido con su deber en tiempo y forma. “Hacer escrutinio de votos y declarar la elección del Presidente, Designados a la Presidencia; y diputados al Congreso Nacional y al Parlamento Centroamericano y de los miembros de las Corporaciones Municipales, cuando el Consejo Nacional Electoral no lo hubiere hecho”, reza el numeral constitucional. Asimismo, el artículo 293 de la Ley Electoral señala que las decisiones del CNE pueden ser objeto de apelación ante el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), que actúa como la máxima autoridad en materia de justicia electoral. Por lo tanto, una vez emitida la declaratoria oficial de elecciones por el CNE, la facultad del Congreso queda extinguida, incluso si persisten controversias o irregularidades. Estas deben resolverse por las vías legales establecidas, no mediante procesos legislativos.

Avalado por los expertos