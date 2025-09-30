Videos virales avivan tensión histórica entre Honduras y El Salvador en el Golfo de Fonseca

San Pedro Sula, Honduras

Un alud de videos de helicópteros, aviones y lanchas, difundidos en TikTok como “ejercicios” o “incursiones” entre El Salvador y Honduras, se han viralizado miles de veces.

Los clips incluyen frases superpuestas —“El Salvador envía sus tropas para saber qué quieren los hondureños”, “como que se equivocaron de país”— y presentan escenas sin contexto ni fuente.

No hay registro oficial que respalde esas imágenes, pero su circulación coincide con reportes de incidentes recientes en el Golfo de Fonseca y con un llamativo silencio de las cancillerías, creando el caldo perfecto para la confusión y la ansiedad pública.

Desinformación que amplifica riesgos

El formato corto y emocional de TikTok favorece que videos ambiguos se lean como hechos consumados. La repetición, los subtítulos alarmistas y la música épica producen una sensación de inminencia que aumenta la percepción de amenaza. En escenarios fronterizos, esa percepción importa: pescadores cambian rutas, usuarios comparten rumores, y la presión por "responder" puede trasladarse a mandos operativos.

Cuando el contenido es apócrifo o fuera de contexto, el efecto es doblemente peligroso: instala narrativas de agravio y normaliza la idea de que los roces navales son ensayos para un choque mayor. La experiencia regional muestra que la desinformación militarizada suele preceder picos de tensión. En el Golfo de Fonseca, donde confluyen patrullajes, lucha contra el narcotráfico y disputas por la bocana, un video viral puede pesar más que un parte oficial que llega tarde. La ausencia de datos básicos —fecha, lugar, bandera identificable— es una alerta. También lo es la falta de créditos y la reutilización de imágenes viejas. Verificar antes de compartir no es un eslogan: es una salvaguarda de seguridad.

Golfo compartido y silencio