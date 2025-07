No hay pruebas concluyentes de que el audio de Nasralla haya sido generado con IA

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales un audio atribuido a Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, en el que supuestamente afirma que las encuestas favorecen a Rixi Moncada, vinculándolo además con la postura sobre el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

El audio, de 16 segundos, ha sido replicado ampliamente en plataformas como Facebook, X y TikTok, y se le han atribuido distintas narrativas.

Algunas publicaciones afirman que se trata de una conversación privada entre Nasralla y el expresidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Yani Rosenthal; otras dicen que el interlocutor es su esposa, Iroshka Elvir.

También se ha mencionado erróneamente al medio Q’hubo TV como la fuente original, algo que este ya desmintió en sus redes sociales.

En el clip, Nasralla dice supuestamente: "Mirá, hace dos horas me mandaron las últimas encuestas: siguen arriba estos c... de Libre. Ya llamé a Tito y no me contesta. Llamé a Ana y no me contesta. Si ese TREP no lo aprueban así como dijo Cossette, nos lleva p...".