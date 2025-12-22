  1. Inicio
OEA insta a Honduras a concluir el escrutinio especial "lo antes posible"

El secretario general del organismo, Albert Ramdin, subrayó en redes sociales que es "urgente" que el proceso electoral sea certificado antes del 30 de diciembre.

El Secretario General de la OEA llamó a todos los actores políticos en Honduras a "actuar con responsabilidad y respeto por la voluntad popular".

TEGUCIGALPA

La Organización de los Estados Americanos (OEA) instó este lunes a las autoridades electorales de Honduras a concluir el recuento de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre "lo antes posible", a fin de garantizar el respeto a la voluntad de los votantes.

El secretario general del organismo, el surinamés Albert Ramdin, subrayó en redes sociales que es "urgente" que el proceso electoral sea certificado antes del 30 de diciembre, un mes después de las elecciones, para asegurar que se respete "la voluntad del pueblo hondureño".

"Instamos a todos los actores políticos en Honduras a actuar con responsabilidad y respeto por la voluntad popular, garantizando la estabilidad y la paz para toda la ciudadanía en todo el país", señaló el organismo panamericano.

El escrutinio especial de los comicios continúa este lunes con lentitud e interrupciones, mientras el candidato presidencial del conservador Partido Nacional, Nasry Tito Asfura, respaldado por Donald Trump, encabeza los resultados con el 40,34% de los votos.

El llamado de la OEA se produce horas después de que el aspirante del Partido Liberal, Salvador Nasralla, denunciara que los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) actúan bajo órdenes del crimen organizado y acusara al expresidente Juan Orlando Hernández, recientemente indultado por el mandatario estadounidense Donald Trump, de "fraguar" un fraude electoral.

Según el último registro del CNE, con el 99,92% de las actas escrutadas, Asfura suma 1,391,989 votos, equivalentes al 40,34% del total.

