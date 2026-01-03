  1. Inicio
Imágenes con indicios de IA sobre la supuesta captura de Maduro inundan las redes sociales

  • Actualizado: 03 de enero de 2026 a las 20:39 -
  • José Quezada
Las fotografías con IA alcanzaron miles de compartidos y fueron ampliamente difundidas en plataformas como Facebook y X.

 Foto: EFE

San Pedro Sula, Honduras
La madrugada del 3 de enero de 206, ataques aéreos en Caracas y otras regiones de Venezuela, en el marco de una operación militar llevada a cabo por Estados Unidos que dejó como resultado la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

Poco después, comenzaron a viralizarse en redes sociales imágenes que supuestamente mostraban la captura de Maduro junto a militares. Estas fotografías alcanzaron miles de compartidos y fueron ampliamente difundidas en plataformas como Facebook y X, causando confusión entre usuarios y medios de comunicación.

Sin embargo, un análisis detallado de las imágenes reveló que tienen altos indicios de inteligencia artificial (IA). Las inconsistencias visuales, como rostros borrosos de los agentes y elementos que no encajan naturalmente en los uniformes, evidencian que las fotografías fueron manipuladas digitalmente y no corresponden a hechos reales.

Diversos medios de verificación internacionales, entre ellos Maldita (España), Lupa Media (Ecuador), Verificado (México), miembros de LatamChequea como lo es LA PRENSA Verifica, confirmaron que las fotografías tienen altas probabilidades de ser un deepfake.

Hasta las 12:00 p.m. del 3 de enero del 2026 estás son las imágenes (dar click aquí).

José Quezada
José Quezada
jose.quezada@elheraldo.hn

Coeditor en LA PRENSA Verifica y El Heraldo Verifica. Principalmente hace fact-checking político, pero también desmiente bulos, trata y visualiza datos. Licenciado en Periodismo por la UNAH.

Ver más
