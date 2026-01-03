Imágenes con indicios de IA sobre la supuesta captura de Maduro inundan las redes sociales

San Pedro Sula, Honduras

La madrugada del 3 de enero de 206, ataques aéreos en Caracas y otras regiones de Venezuela, en el marco de una operación militar llevada a cabo por Estados Unidos que dejó como resultado la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

Poco después, comenzaron a viralizarse en redes sociales imágenes que supuestamente mostraban la captura de Maduro junto a militares. Estas fotografías alcanzaron miles de compartidos y fueron ampliamente difundidas en plataformas como Facebook y X, causando confusión entre usuarios y medios de comunicación.

Sin embargo, un análisis detallado de las imágenes reveló que tienen altos indicios de inteligencia artificial (IA). Las inconsistencias visuales, como rostros borrosos de los agentes y elementos que no encajan naturalmente en los uniformes, evidencian que las fotografías fueron manipuladas digitalmente y no corresponden a hechos reales.

Diversos medios de verificación internacionales, entre ellos Maldita (España), Lupa Media (Ecuador), Verificado (México), miembros de LatamChequea como lo es LA PRENSA Verifica, confirmaron que las fotografías tienen altas probabilidades de ser un deepfake.

