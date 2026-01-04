La desinformación que desató la captura de Maduro en Venezuela

San Pedro Sula, Honduras

La captura del presidente venezolano Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 por fuerzas estadounidenses desató un alud de desinformación en redes sociales y medios de comunicación. Mientras el gobierno de Estados Unidos confirmó que Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron trasladados fuera del país tras un operativo de la Fuerza Delta, múltiples publicaciones virales comenzaron a difundir imágenes, videos y hechos fuera de contexto que confundieron a la opinión pública. Entre los contenidos más compartidos se encuentran videos falsos de bombardeos en Venezuela, deepfakes de la captura del mandatario y publicaciones antiguas sobre reacciones ciudadanas que se hacían pasar como actuales, según constató LA PRENSA Verifica. A continuación el resumen de bulos: Nota: Este artículo se irá actualizando con los nuevos bulos que desmintamos relacionados con la captura de Maduro en las próximas horas.​​​​​

Esta imagen que muestra a Maduro capturado por militares es de IA

Circula en redes sociales una imagen que supuestamente muestra la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, junto a militares, tras presuntos bombardeos masivos de Estados Unidos en el país sudamericano durante la madrugada del sábado 3 de enero de 2026. Sin embargo, la información es falsa. Se trata de un deepfake, es decir, un contenido generado con inteligencia artificial (IA), según constató LA PRENSA Verifica. "primera foto de maduro capturado por EEUU" dice la entrada de una publicación en X visualizada más de 42,000 veces desde el 3 de enero de 2026.

Video no muestra un bombardeo en base militar de Venezuela, sino un ataque en Tel Aviv, Israel en 2025

Circula en redes sociales un video que muestra un bombardeo, con la afirmación de que supuestamente ocurrió en la base militar Fuerte Tiuna, en Caracas, Venezuela la madrugada de este sábado 3 de enero de 2026. Sin embargo, es falso. La grabación corresponde a un bombardeo registrado el 14 de junio de 2025 en la ciudad del Tel Aviv, Israel por parte de Irán. "Helicopteros arrollados, disparan misiles directos sobre Fuerte Tiuna",dice la entrada de una publicación en X visualizada más de 616,000 veces desde el 3 de enero de 2026.

Es falsa la publicación de X atribuida a Jorge Aldana en solidaridad con Maduro

Circula en redes sociales una captura de pantalla de una supuesta publicación en X del alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, en la que condena la invasión de Estados Unidos a Venezuela y la captura de su presidente, Nicolás Maduro. No obstante, el contenido es falso. Aldana confirmó a EH Verifica que el mensaje viralizado en la captura de pantalla no corresponde a su autoría. "Condenamos enérgicamente el ataque contra la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela y expresamos nuestra solidaridad con el presidente Nicolás Maduro", se lee literalmente en la captura de pantalla que presuntamente muestra una entrada en X de Aldana y que ha sido compartida en grupos de WhatsApp. Y continúa: “La refundación y el socialismo en América Latina no se detienen con agresiones. Honduras, como ha señalado el comandante Manuel Zelaya, está dispuesta a ser territorio de diálogo, dignidad y refugio para los líderes del proyecto bolivariano”.

Este video de la retirada de un cartel de Maduro fue grabado en 2024, no tras su captura en 2026

Un video publicado en redes sociales muestra la retirada de un cartel con la fotografía del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, luego de que fue arrestado por Estados Unidos hoy en la madrugada. Sin embargo, el video no es actual. Fue grabado en julio de 2024 y no se relaciona a la reciente captura de Maduro por un operativo de Estados Unidos el 3 de enero de 2025. “#Urgente En toda Venezuela están derribando carteles de Nicolás Maduro”, dice textualmente la descripción de una publicación de X compartida desde el 3 de enero de 2025, que acumula más de 739,400 visualizaciones.

Vuelve a circular falsa portada de periódico que informa que Honduras enviará colectivos de Libre para defender a Maduro