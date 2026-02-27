No, Pedro Troglio no ha sido nombrado técnico de la Selección de Honduras

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales una publicación que asegura que el entrenador argentino Pedro Troglio fue nombrado como director técnico de la Selección Nacional de Honduras. Sin embargo es falso. Al 27 de febrero de 2026 no existe información en medios de comunicación oficiales ni publicaciones en redes sociales de la Federación de Futbol de Honduras (FFH) que validen el nombramiento de Troglio. Además la FFH oficializó al técnico español Jose Francisco Molina como el nuevo entrenador de la selección absoluta de Honduras. “La @FFH_Honduras y la colaboración de nuestro director deportivo Francis Hernández han acordado que el nuevo seleccionador de #LaHsea Pedro Antonio Troglio ”, dice textualmente una publicación de TikTok, visualizada más de 94,000 veces desde el 25 de febrero de 2026.

Pedro Troglio es un técnico argentino de fútbol que dirige actualmente al Club Atlético Banfield de la Primera División de Argentina. Troglio fue etrenador de Olimpia en dos etapas. Su primer ciclo fue entre 2019 y 2021. Tras un breve paso por el San Lorenzo de Argentina a principios, Troglio regresó a Olimpia en junio de 2022 y permaneció hasta diciembre de 2024. Bajo su dirección, Olimpia conquistó ocho campeonatos de la Liga Nacional de Honduras, incluido un tetracampeonato (cuatro títulos consecutivos), y se convirtió en el técnico con más títulos de liga en el país. Además, obtuvo la Liga Concacaf 2022, un torneo internacional en el que participaron equipos de Centroamérica y el Caribe.

Nada lo prueba