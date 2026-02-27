Congreso sí puede derogar la Ley de Amnistía, no solo la Sala Constitucional

San Pedro Sula, Honduras

Marlon Lara, diputado del Partido Liberal, aseguró que el procedimiento para eliminar el decreto 04-2022 consiste en que sea declarado inconstitucional por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y no a través del Congreso Nacional. "Que se vayan a la Sala de lo Constitucional a pedir la inconstitucionalidad de esa ley (Amnistía Política); ese es el procedimiento, no en el Congreso" (sus declaraciones se pueden escuchar desde la 1:42:41 del siguiente video).

Pero su afirmación es engañosa porque mezcla datos correctos e incorrectos. Por un lado, es cierto que se puede presentar ante la Sala Constitucional un recurso de inconstitucionalidad si se considera que el decreto viola la Constitución. En ese sentido, la CSJ sí tiene la facultad de declarar la inconstitucionalidad de normas legales y su inaplicabilidad. No obstante, el Congreso Nacional también posee la facultad de derogar leyes o decretos mediante un procedimiento legislativo formal. Esto significa que, aunque la Sala Constitucional pueda declarar un decreto inconstitucional, el Legislativo no está impedido de modificar, reformar o eliminar normas por iniciativa propia. El decreto 04-2022, que establece la Ley de Amnistía, fue aprobado por el Congreso, por lo que cualquier derogación también puede tramitarse internamente mediante el mismo órgano legislativo, siguiendo los procesos establecidos en la Ley Orgánica de ese poder del Estado. Consultado por LA PRENSA Verifica, Lara mantuvo su postura inicial.

Inconstitucionalidad por la CSJ

El artículo 185 de la Constitución de la República señala que corresponde a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de los recursos de inconstitucionalidad contra leyes y decretos. Si la Sala declara que una norma es contraria a la Constitución, esta queda sin efecto. Por tanto, Lara tiene razón en que existe la vía judicial para cuestionar la constitucionalidad del Decreto 04-2022 al promover un recurso para que la Sala determine si la norma viola disposiciones constitucionales. Sin embargo, afirmar que “ese es el procedimiento, no en el Congreso” resulta incorrecto. El Poder Legislativo no pierde su facultad de reforma o derogación por el hecho de que exista control constitucional. Son mecanismos distintos: uno es legislativo (derogación o reforma); el otro es jurisdiccional (declaratoria de inconstitucionalidad).

Participación del Congreso