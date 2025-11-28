Videos reciclados, deepfakes y citas falsas: la cara de la desinformación electoral en Honduras

San Pedro Sula, Honduras

En pleno silencio electoral y a dos días de las elecciones generales del domingo 30 de noviembre, Honduras llega a las urnas con un poco más de 6.4 millones de ciudadanos habilitados para votar, entre ellos casi 700,000 nuevos electores. En medio de ese padrón histórico y de un clima de desconfianza, la campaña digital dejó un rastro de videos viejos, citas inventadas y deepfakes (contenidos falsos hechos con IA) que siguen circulando aunque el proselitismo ya terminó. LA PRENSA Verifica y EH Verifica han documentado y desmentido decenas de contenidos manipulados durante las últimas semanas. El patrón se repite: se reciclan imágenes o declaraciones, se sacan de contexto o se reconstruyen con inteligencia artificial para influir en el voto de última hora, explotar los miedos al fraude o alimentar la polarización entre simpatizantes.

Videos antiguos en 2025

Una de las tácticas más frecuentes ha sido la reutilización de videos antiguos como si fueran declaraciones recientes. Ocurre con un clip en el que Salvador Nasralla afirma que Manuel Zelaya será su asesor, grabado en 2017 pero compartido como si describiera una alianza vigente. Pasa lo mismo con el video editado donde Luis Zelaya supuestamente llama a votar por el Partido Nacional, que en realidad corresponde a 2021. También circula un video de 2018 en el que Nasralla habla de una reunión con Juan Orlando Hernández para asegurar 13 diputados, presentado falsamente como un pacto de 2025. Otro material viejo muestra al presentador diciendo que los partidos Nacional y Liberal "son lo mismo", y un discurso de Manuel Zelaya de 2018 donde habla de "desconocer" las leyes reapareció como si fuera una amenaza reciente. En todos los casos, la fecha y el contexto original desmienten el relato viral. La segunda cara del engaño son las frases fabricadas. Publicaciones virales atribuyen al juez estadounidense Kevin Castel la afirmación de que el Partido Nacional sigue siendo una organización del narcotráfico, algo que nunca ha declarado. Otras piezas ponen en boca de Luis Zelaya la frase "los liberales de verdad votarán por Rixi el domingo", sin registro en entrevistas, discursos ni redes. También circulan diseños donde supuestamente Hillary Clinton acusa a Nasry Asfura de "venderse" a Donald Trump a cambio de deportaciones masivas y un impuesto a las remesas, una declaración inexistente. Nasralla aparece en otras artes con la promesa de declarar la guerra a Estados Unidos si gana la presidencia, pese a que su equipo desmintió esa versión. Incluso la consigna "voto masivo mata fraude" se usa atribuyéndola falsamente a Nayib Bukele o a Rixi Moncada para legitimar posiciones partidarias.

La irrupción de los deepfakes