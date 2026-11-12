Cuentas de TikTok vinculadas a Honduras crean comunidad en WhatsApp para migrar a EE UU

San Pedro Sula, Honduras

Una cuenta publica convocatorias de caravanas; otra las vuelve a difundir. Ambas ofrecen la misma entrada a WhatsApp, donde un grupo de 166 integrantes pide sumar a más personas interesadas. El recorrido conecta los anuncios públicos de TikTok con una comunidad reunida alrededor de la posibilidad de viajar irregularmente hacia Estados Unidos. Una investigación conjunta de EH Verifica y LA PRENSA Verifica documentó ese vínculo entre los perfiles @crazyaxyf9u y @6ix9ine.pr, de TikTok, asociados con convocatorias de caravanas desde Honduras. El primero se presenta como creador de “Gran Caravanas de Honduras”; el segundo pasó de publicar contenido personal a promocionar sus llamados. Las dos cuentas comparten la misma invitación al grupo “Caravana Jehová es mi pastor”, creado el 21 de octubre de 2026, menos de un mes antes de esta revisión. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Dos de sus tres administradores utilizan números con prefijo hondureño y el tercero emplea numeración nicaragüense. Entre los participantes también predominan, según la observación realizada, los números de Honduras.

Convoca y multiplica

La conexión entre los perfiles puede seguirse a través de sus publicaciones. @crazyaxyf9u reúne siete publicaciones de afiches sobre caravanas y se atribuye en su biografía la creación de la iniciativa. La cuenta reclama así un papel propio detrás de las convocatorias. El monitoreo sitúa aproximadamente su creación el 23 de agosto de 2026 y registra una publicación sobre caravanas al día siguiente. Esa proximidad muestra que los llamados a viajar forman parte de su actividad desde el inicio del período observable. La trayectoria de @6ix9ine.pr es diferente. Su creación se ubica aproximadamente en mayo de 2024. Antes tenía contenido personal y poca actividad, pero durante agosto de 2026 comenzó a promocionar las caravanas publicadas por @crazyaxyf9u. En este segundo perfil se identificaron nueve publicaciones de afiches y 21 videos sobre recorridos de caravanas. El cambio convirtió una cuenta previamente personal en otro punto de difusión de las convocatorias. Entre ambos perfiles se registraron 37 publicaciones relacionadas con caravanas: 16 de afiches y 21 videos. La cifra corresponde a piezas publicadas, no a igual número de salidas ni a recorridos efectivamente realizados. La fecha y procedencia de cada video deben comprobarse antes de atribuirlo a las convocatorias actuales. El vínculo más relevante combina contenido y contacto. Una cuenta se presenta como creadora de la iniciativa; otra vuelve a divulgar sus llamados; ambas dirigen a los interesados al mismo grupo. La invitación compartida establece una conexión concreta entre sus actividades. No se ha acreditado que los perfiles pertenezcan a una sola persona o tengan los mismos administradores. Su asociación con convocatorias hondureñas tampoco demuestra que sus responsables estén físicamente en Honduras. La relación documentada corresponde a los anuncios, las referencias al país y el canal de WhatsApp que utilizan. El mecanismo ofrece continuidad a la convocatoria. Quien encuentra un afiche en cualquiera de los dos perfiles puede pasar a un espacio donde se reúnen otros usuarios. Dentro del grupo, la descripción pide “por favor unir a las personas que quieran unirse y no falta de respeto”. La instrucción invita a los integrantes a participar en el crecimiento de la comunidad mediante nuevas incorporaciones. La difusión comienza en TikTok y encuentra en WhatsApp un espacio que también solicita sumar interesados.

Varios países