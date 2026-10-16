Los bulos que vinculan a Bukele y Paola González con participar en la política hondureña

San Pedro Sula, Honduras

La figura del presidente salvadoreño Nayib Bukele y la de su cuñada, la hondureña Paola Michelle González Kawas, han sido utilizadas en redes sociales para construir distintas narrativas sobre una supuesta incursión en la política de Honduras. Las publicaciones presentan al mandatario como un eventual gobernante del país y a González como una posible aspirante a la presidencia. Estas versiones se han difundido mediante frases atribuidas sin sustento, imágenes y videos generados con inteligencia artificial. Entre los contenidos verificados aparecen una supuesta declaración de Bukele sobre gobernar Honduras, una imagen falsa de su llegada al país y varias publicaciones que muestran a González en escenarios políticos que no ocurrieron. LA PRENSA Verifica reúne en este análisis cinco bulos que comparten una misma narrativa: vincular a Bukele y a su cuñada hondureña con una eventual participación en la política nacional. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Las verificaciones determinaron que ninguno de estos contenidos cuenta con respaldo en registros oficiales, fuentes confiables o material auténtico. A continuación el recuento:

No hay registros de que Bukele dijera que gobernaría Honduras si los hondureños lo eligen

Circula en redes sociales una publicación que atribuye al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, una supuesta declaración en la que asegura que gobernaría Honduras si los hondureños lo eligen. Sin embargo, es falso. No se encontraron registros de esa declaración en fuentes oficiales, medios de comunicación ni en las publicaciones públicas del mandatario salvadoreño. “Si el pueblo hondureño me elige para que yo les gobierne, yo sacaré adelante a su país”, se lee literalmente en la publicación difundida en Facebook, compartida decenas de veces desde el 5 de octubre de 2026.

Esta imagen de Bukele llegando a Honduras está hecha con IA

En redes sociales se difunde una imagen en la que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aparece bajando de un avión, supuestamente en su llegada a Honduras. Sin embargo, la imagen es falsa. Se trata de un deepfake: un contenido falso o manipulado con inteligencia artificial (IA), constató LA PRENSA Verifica. “Ya nuestro presi está en Honduras para dar cátedra de como se gobierna”, dice la entrada de una publicación en Facebook visualizada desde el 17 de febrero de 2026.

Video de la cuñada de Bukele pidiendo apoyo para una candidatura en Honduras es de IA

Circula en redes sociales un video en el que la hondureña Paola Michelle González Kawas, acompañada de su esposo, Karim Bukele, hermano del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, supuestamente pregunta a los hondureños si cuenta con su apoyo para llegar a la presidencia de Honduras. En las imágenes también se observa a González Kawas realizando un presunto mitin político. Sin embargo, es falso. Se trata de un deepfake, un contenido falso creado con inteligencia artificial (IA), según constató LA PRENSA Verifica mediante el análisis del video y una herramienta de detección especializada. Además, no se encontraron declaraciones públicas en medios de comunicación ni en fuentes confiables de González Kawas que respalden el mensaje que se le atribuye. “Hola pueblo hondureño, me presento, soy Paola Michelle González de Bukele, quiero saber si tengo su apoyo para ser presidenta y ser de Honduras, un Salvador con la ayuda de mi esposo Karim Bukele”, se escucha en el video difundido en TikTok, compartido más de 2,770 veces desde el 13 de octubre de 2026.

Imagen de la hondureña Paola González con una banda presidencial fue creada con IA

Una búsqueda inversa permitió localizar la fotografía original, mientras que un análisis con Hive Moderation arrojó un 99.9% de probabilidad de generación sintética Una fotografía que muestra supuestamente a la hondureña Paola González, esposa de Karim Bukele —hermano del presidente de El Salvador, Nayib Bukele—, portando una banda presidencial de Honduras circula en redes sociales. La escena, sin embargo, no es real: el contenido fue generado con inteligencia artificial (IA). “Si la Sra Gonzales-Bukele decide tirarse en la política hondureña, seguro tendría grandes y mejores resultados que el eterno outsider de nuestro país”, dice literalmente la descripción de una entrada compartida en X desde el 14 de octubre de 2026.

Al 16 de octubre, es falso que la cuñada de Bukele haya sido inscrita como candidata presidencial en Honduras