La desinformación alrededor del éxodo de hondureños a El Salvador durante el Feriado Morazánico

San Pedro Sula, Honduras

El desplazamiento de hondureños hacia El Salvador durante el Feriado Morazánico de 2026 se convirtió en un tema de conversación en redes sociales. Mientras más de 43,000 connacionales eligieron al país vecino para disfrutar del asueto, comenzaron a circular publicaciones que utilizaron este éxodo turístico como punto de partida para difundir afirmaciones falsas y contenidos engañosos. La conversación digital no se limitó a los destinos turísticos o la actividad comercial salvadoreña. También aparecieron supuestas declaraciones del presidente Nasry Asfura y de otras figuras políticas, con mensajes que supuestamente cuestionaban a quienes decidieron salir del país; algunos incluso planteaban presuntas medidas contra estos viajes hacia El Salvador. Entre las publicaciones difundidas figuraron citas que EH Verifica y LA PRENSA Verifica no encontraron respaldadas por registros públicos ni por fuentes oficiales. Algunos contenidos también presentaron el turismo como motivo de una supuesta confrontación entre Honduras y El Salvador. Las publicaciones atribuyeron a autoridades declaraciones que no realizaron y difundieron anuncios falsos sobre posibles restricciones para viajar al país vecino. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse A continuación, la recopilación de bulos desmentidos:

Es un hombre arrestado por ICE en EE UU, no un hondureño asaltado en El Salvador durante el Feriado Morazánico

Circula en redes sociales una imagen que supuestamente muestra a Marco Torah, un hombre originario de La Paz, Honduras, con hematomas en el rostro tras haber sido víctima de un asalto en El Salvador durante el Feriado Morazánico 2026. Sin embargo, la fotografía no corresponde a un hondureño asaltado en territorio salvadoreño. La imagen muestra a José Mejía Hernández, un mexicano de 45 años que resultó herido durante un encuentro con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Virginia, Estados Unidos, el 11 de agosto. “¡FUE A VACACIONAR A EL SALVADOR Y TERMINÓ PIDIENDO AYUDA PARA REGRESAR A HONDURAS! ¿DÓNDE QUEDÓ LA SEGURIDAD QUE TANTO SE PRESUME?”, dice literalmente parte de la descripción de una entrada en Facebook que ha sido compartida decenas de veces desde el 9 de octubre.

Nasry Asfura no llamó “traidores a la patria” a quienes viajen a El Salvador en el Feriado Morazánico

Circula en redes sociales una publicación que atribuye al presidente de Honduras, Nasry Asfura, una supuesta declaración en la que califica como “traidores a la patria” a los hondureños que decidan irse a El Salvador durante el Feriado Morazánico. Sin embargo, es falso. No se encontraron registros en medios de comunicación ni en fuentes confiables que confirmen que la cita viral es verdadera. Además, el secretario de Comunicaciones, Héctor Ordóñez, confirmó a LA PRENSA Verifica que el mandatario hondureño no hizo esa afirmación. “Los que decidan irse para El Salvador en este feriado Morazánico les digo: no regresen nunca, traidores de la patria”, dice textualmente la entrada de una publicación de Facebook, compartida decenas de veces desde el 6 de octubre.

Es falso que Tomás Zambrano anunció eliminar el Feriado Morazánico

Circula en redes sociales una publicación que atribuye al presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, una supuesta declaración en la que afirma que se eliminaría el Feriado Morazánico porque los hondureños prefieren vacacionar en El Salvador. Sin embargo, esto es falso. Tras revisar registros públicos, fuentes oficiales y medios de comunicación en busca de evidencia que respalde la supuesta cita, no se encontró ningún registro de que haya sido pronunciada. Además, el equipo de Tomás Zambrano confirmó a LA PRENSA Verifica que el presidente del Parlamento no hizo esas declaraciones. “El feriado Morazanico será eliminado porque la gente prefiere ir a vacacionar a El Salvador”, es literalmente la presunta cita de Zambrano que ha sido compartida decenas de veces en TikTok desde el 10 de octubre.

Nasry Asfura no dijo que Bukele paga a hondureños para vacacionar en El Salvador

Circula en redes sociales una publicación que atribuye al presidente Nasry Asfura una supuesta declaración en la que asegura que el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, paga a hondureños para viajar a ese país durante el feriado Morazánico. Sin embargo, es falso. No se encontró registros en medios de comunicación ni en fuentes oficiales que confirmen la veracidad de la cita viral. Además, el secretario de Comunicaciones, Héctor Ordóñez, confirmó a LA PRENSA Verifica que el mandatario hondureño no realizó esa declaración. “Hay información confidencial que indica que Nayib Bukele está financiando las caravanas turísticas hacia El Salvador: Bukele le está pagando a la gente para que vaya de vacaciones a El Salvador para dejar mal a mi gobierno”, dice literalmente el texto que se muestra en la publicación que circula en Facebook, compartida más de 290 veces desde el 4 de octubre de 2026.

Tomás Zambrano no anunció un arancel de $250 para viajar a El Salvador

Circula en redes sociales una publicación que atribuye a Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, un supuesto anuncio sobre la presentación de una iniciativa para cobrar un arancel de salida de 250 dólares a los hondureños que viajen a El Salvador. Sin embargo, es falso. No se encontraron registros públicos que respalden que el titular del Poder Legislativo haya anunciado una propuesta de este tipo. Además, el equipo de Comunicaciones de Zambrano negó a LA PRENSA Verifica que el diputado haya realizado ese anuncio. "TOMÁS ZAMBRANO PRESENTARÁ UN PROYECTO DE LEY PARA COBRAR 250 DÓLARES POR UN PERMISO A TODO CIUDADANO HONDUREÑO QUE SALGA DE HONDURAS CON DESTINO A EL SALVADOR", dice literalmente el texto sobrepuesto de una entrada de TikTok, compartida decenas de veces desde el 12 de octubre.

Video nocturno del Centro Histórico de El Salvador con pirotecnia para recibir a hondureños es de 2025