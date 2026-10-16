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Onda tropical y vaguada provocarán lluvias en Honduras este viernes

Copeco precisó que los acumulados de lluvia más significativos durante la jornada se registrarán especialmente en las zonas del occidente, centro y sur de Honduras

  • Actualizado: 16 de octubre de 2026 a las 10:58 -
  • David Venegas
Onda tropical y vaguada provocarán lluvias en Honduras este viernes

Las autoridades meteorológicas advirtieron que las lluvias vendrán acompañadas de actividad eléctrica.

 Imagen de archivo de Diario La Prensa

Tegucigalpa. Las condiciones climatológicas lluviosas continuarán sobre el territorio nacional este viernes debido a la combinación de dos fenómenos meteorológicos, de acuerdo con el informe oficial emitido por la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).

El organismo estatal detalla que los remanentes de una onda tropical, sumados a la interacción de una vaguada ubicada sobre el occidente del país, generarán precipitaciones dispersas y chubascos aislados en la mayor parte del territorio nacional.

Asimismo, las autoridades meteorológicas advirtieron que las lluvias vendrán acompañadas de actividad eléctrica, por lo que se pide a la población tomar las precauciones necesarias para evitar incidencias por descargas atmosféricas o inundaciones repentinas.

Copeco precisó que los acumulados de lluvia más significativos durante la jornada se registrarán especialmente en las zonas del occidente, centro y sur de Honduras, por lo que se mantiene un monitoreo constante en estas áreas.

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Respecto a las condiciones marítimas, los análisis marcan que el oleaje en el litoral caribeño se mantendrá estable entre 1 y 3 pies de altura, mientras que en las costas del golfo de Fonseca oscilará levemente de 2 a 4 pies.

Finalmente, las autoridades exhortan a los ciudadanos, especialmente a quienes habitan en zonas vulnerables o cerca de cauces de ríos y quebradas, a mantener la precaución, acatar las recomendaciones de seguridad y estar atentos a las actualizaciones de los boletines oficiales.

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Redacción web
David Venegas

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