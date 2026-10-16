Onda tropical y vaguada provocarán lluvias en Honduras este viernes

Tegucigalpa. Las condiciones climatológicas lluviosas continuarán sobre el territorio nacional este viernes debido a la combinación de dos fenómenos meteorológicos, de acuerdo con el informe oficial emitido por la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).
El organismo estatal detalla que los remanentes de una onda tropical, sumados a la interacción de una vaguada ubicada sobre el occidente del país, generarán precipitaciones dispersas y chubascos aislados en la mayor parte del territorio nacional.
Asimismo, las autoridades meteorológicas advirtieron que las lluvias vendrán acompañadas de actividad eléctrica, por lo que se pide a la población tomar las precauciones necesarias para evitar incidencias por descargas atmosféricas o inundaciones repentinas.
Copeco precisó que los acumulados de lluvia más significativos durante la jornada se registrarán especialmente en las zonas del occidente, centro y sur de Honduras, por lo que se mantiene un monitoreo constante en estas áreas.
Respecto a las condiciones marítimas, los análisis marcan que el oleaje en el litoral caribeño se mantendrá estable entre 1 y 3 pies de altura, mientras que en las costas del golfo de Fonseca oscilará levemente de 2 a 4 pies.
Finalmente, las autoridades exhortan a los ciudadanos, especialmente a quienes habitan en zonas vulnerables o cerca de cauces de ríos y quebradas, a mantener la precaución, acatar las recomendaciones de seguridad y estar atentos a las actualizaciones de los boletines oficiales.