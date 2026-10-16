El lujo como símbolo cultural

El lujo suele definirse como el acceso a bienes, servicios y experiencias que superan las necesidades básicas y se distinguen por su exclusividad, calidad, precio o escasez. Sin embargo, en América Latina representa mucho más que una categoría económica: constituye un símbolo cultural mediante el cual las personas comunican prestigio, éxito, pertenencia e identidad. Automóviles, viviendas, joyas, ropa de diseñador, viajes y restaurantes exclusivos adquieren significados que van más allá de su utilidad.

Esta dimensión simbólica posee raíces históricas para nuestra región centroamericana. Durante la época colonial, la exhibición de metales preciosos, vestimentas europeas, propiedades y objetos importados diferenciaba a las élites de otros sectores sociales. Posteriormente, las clases dominantes de las nuevas repúblicas conservaron modelos de consumo inspirados en Europa y Estados Unidos. El lujo llegó a asociarse con modernidad y refinamiento, mientras que determinadas manifestaciones locales fueron consideradas inferiores. Aunque esta valoración ha cambiado, todavía persiste la idea de que adquirir productos extranjeros permite demostrar progreso económico y reconocimiento social.

El sociólogo Pierre Bourdieu explicó que el consumo de bienes funciona como un mecanismo de “distinción”: las preferencias no son completamente individuales, sino que se relacionan con la educación, los ingresos y el entorno social. Desde esta perspectiva, consumir lujo significa adquirir un objeto y, simultáneamente, apropiarse de los significados vinculados con él. Una cartera costosa, por ejemplo, puede comunicar capacidad económica, conocimiento de tendencias y pertenencia a cierto grupo. Así, los bienes se transforman en símbolos utilizados para establecer fronteras entre quienes poseen determinado capital económico y cultural y quienes no lo tienen (Bourdieu, 1984).

El crecimiento del sector confirma la importancia del fenómeno. De acuerdo con estimaciones de Expert Market Research, el mercado latinoamericano de bienes de lujo alcanzó aproximadamente 31,570 millones de dólares en 2024 y podría llegar a 52,410 millones en 2034, con una tasa media de crecimiento anual cercana al 5.2 %. Estas cifras incluyen categorías como moda, relojería, joyería, cosméticos, automóviles y experiencias exclusivas. La expansión de centros comerciales, boutiques, plataformas digitales y destinos turísticos ha facilitado el acceso a estos productos, especialmente en grandes ciudades como Ciudad de México, Sao Paulo, Buenos Aires, Santiago, Bogotá y Panamá.

Las redes sociales han modificado considerablemente este escenario. Anteriormente, el lujo se exhibía principalmente en espacios privados o círculos sociales reducidos; en la actualidad, puede mostrarse ante miles de personas mediante una fotografía o un video. Influenciadores, artistas y celebridades presentan estilos de vida basados en viajes, prendas exclusivas y experiencias extraordinarias. Como resultado, el lujo se vuelve aspiracional; incluso quienes no pertenecen a los grupos de mayores ingresos pueden intentar acceder ocasionalmente a un producto premium para experimentar reconocimiento o proyectar una imagen de éxito.

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Este proceso también ha favorecido el denominado “lujo accesible”. No siempre se compra únicamente calidad; en ocasiones, se compra visibilidad. El logotipo funciona como una señal que debe ser reconocida por los demás para que el objeto cumpla plenamente su función social. De esta forma, el consumo puede responder tanto a la satisfacción personal como a la búsqueda de aprobación.

No obstante, hablar de lujo en América Latina exige considerar la desigualdad. Según el World Inequality Database para el 2024, en países como Brasil, Chile, Perú, Colombia y México, el 10 % de mayores ingresos concentra alrededor del 60 % del PIB nacional. Esta distribución explica por qué pueden coexistir mercados exclusivos en expansión y amplios sectores con dificultades para cubrir necesidades esenciales. El contraste convierte el lujo en una expresión de éxito, pero también en un recordatorio visible de las brechas sociales.

Sin embargo, el lujo latinoamericano no debe interpretarse únicamente como imitación extranjera u ostentación. La región posee tradiciones artesanales de extraordinario valor, entre las cuales están los textiles indígenas, joyería, cuero, cerámica y diseños elaborados con técnicas transmitidas durante generaciones. Cuando estas expresiones reciben reconocimiento justo, el lujo puede vincularse con autenticidad, identidad y preservación cultural. El desafío consiste en evitar la apropiación de conocimientos comunitarios y garantizar que artesanos y pueblos originarios participen de los beneficios económicos.

Además, está surgiendo un lujo más consciente. Algunos consumidores valoran la sostenibilidad, la trazabilidad, las condiciones laborales dignas y la durabilidad. Bajo esta visión, lo verdaderamente exclusivo no sería acumular objetos, sino adquirir menos productos de mayor calidad, respaldados por historias auténticas y procesos responsables. También adquieren importancia las experiencias: viajar, conocer otras culturas, disfrutar la gastronomía o disponer de tiempo. El lujo comienza así a desplazarse del “tener” hacia el “vivir”, aunque ambos modelos continúan coexistiendo.

En conclusión, es necesario que tengamos de referencia al mayor libro de sabiduría, la Biblia; en él no se condena automáticamente la prosperidad ni la posesión de bienes, pero advierte contra la codicia y la conversión de las riquezas en el centro de la vida. Para esto, en Mateo 6:19-21 enseña a no acumular tesoros únicamente en la tierra y recuerda que donde esté el tesoro estará también el corazón. Desde esta perspectiva, la riqueza adquiere sentido cuando se administra con humildad, generosidad y responsabilidad. El verdadero valor de una persona no procede de lo que exhibe, sino de su carácter, su relación con Dios y el bien que realiza en favor de los demás.

Recuerda: “Apártate del mal, y haz el bien; Busca la paz, y síguela” – Salmos 34:14.

Salud y éxitos en la vida.