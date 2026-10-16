Uno a uno: los bulos que construyeron una falsa confrontación entre Honduras y Bukele

San Pedro Sula, Honduras

En pocos días, varias publicaciones falsas construyeron una supuesta confrontación entre autoridades de Honduras y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Los contenidos tomaron como punto de partida los viajes de hondureños a El Salvador durante el Feriado Morazánico y los transformaron en acusaciones, respuestas y supuestas represalias políticas. Una primera narrativa presentó al presidente Nasry Asfura enfrentado con Bukele. Se le atribuyó haber dicho que el mandatario salvadoreño pagaba a hondureños para vacacionar en El Salvador y, después, que quienes viajaran a ese país eran “traidores a la patria”. LA PRENSA Verifica no encontró registros de ninguna de esas declaraciones. Otra narrativa involucró al presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, mediante supuestas medidas contra los viajes a El Salvador. Las publicaciones aseguraban que buscaba eliminar el Feriado Morazánico y cobrar $250 a los hondureños que viajaran a ese país. Su equipo negó ambas afirmaciones y no se encontraron registros que las respaldaran. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Los bulos también atribuyeron respuestas a Bukele. Una publicación aseguró que gobernaría Honduras si los hondureños lo elegían y otra le adjudicó críticas contra el Gobierno hondureño por la situación de los hospitales. Ninguna de esas declaraciones pudo ser acreditada. Así, distintas falsedades terminaron formando un mismo relato de confrontación entre ambos gobiernos. A continuación el recuento de bulos:

Nasry Asfura no dijo que Bukele paga a hondureños para vacacionar en El Salvador

Circula en redes sociales una publicación que atribuye al presidente Nasry Asfura una supuesta declaración en la que asegura que el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, paga a hondureños para viajar a ese país durante el feriado Morazánico. Sin embargo, es falso. No se encontró registros en medios de comunicación ni en fuentes oficiales que confirmen la veracidad de la cita viral. Además, el secretario de Comunicaciones, Héctor Ordóñez, confirmó a LA PRENSA Verifica que el mandatario hondureño no realizó esa declaración.

No hay registros de que Bukele dijera que gobernaría Honduras si los hondureños lo eligen

Circula en redes sociales una publicación que atribuye al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, una supuesta declaración en la que asegura que gobernaría Honduras si los hondureños lo eligen. Sin embargo, es falso. No se encontraron registros de esa declaración en fuentes oficiales, medios de comunicación ni en las publicaciones públicas del mandatario salvadoreño. “Si el pueblo hondureño me elige para que yo les gobierne, yo sacaré adelante a su país”, se lee literalmente en la publicación difundida en Facebook, compartida decenas de veces desde el 5 de octubre de 2026.

Nasry Asfura no llamó “traidores a la patria” a quienes viajen a El Salvador en el Feriado Morazánico

Circula en redes sociales una publicación que atribuye al presidente de Honduras, Nasry Asfura, una supuesta declaración en la que califica como “traidores a la patria” a los hondureños que decidan irse a El Salvador durante el Feriado Morazánico. Sin embargo, es falso. No se encontraron registros en medios de comunicación ni en fuentes confiables que confirmen que la cita viral es verdadera. Además, el secretario de Comunicaciones, Héctor Ordóñez, confirmó a LA PRENSA Verifica que el mandatario hondureño no hizo esa afirmación. “Los que decidan irse para El Salvador en este feriado Morazánico les digo: no regresen nunca, traidores de la patria”, dice textualmente la entrada de una publicación de Facebook, compartida decenas de veces desde el 6 de octubre.

Es falso que Tomás Zambrano anunció eliminar el Feriado Morazánico

Circula en redes sociales una publicación que atribuye al presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, una supuesta declaración en la que afirma que se eliminaría el Feriado Morazánico porque los hondureños prefieren vacacionar en El Salvador. Sin embargo, esto es falso. Tras revisar registros públicos, fuentes oficiales y medios de comunicación en busca de evidencia que respalde la supuesta cita, no se encontró ningún registro de que haya sido pronunciada. Además, el equipo de Tomás Zambrano confirmó a EH Verifica que el presidente del Parlamento no hizo esas declaraciones. “El feriado Morazanico será eliminado porque la gente prefiere ir a vacacionar a El Salvador”, es literalmente la presunta cita de Zambrano que ha sido compartida decenas de veces en TikTok desde el 10 de octubre de 2026.

Tomás Zambrano no anunció un arancel de $250 para viajar a El Salvador

Circula en redes sociales una publicación que atribuye a Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, un supuesto anuncio sobre la presentación de una iniciativa para cobrar un arancel de salida de 250 dólares a los hondureños que viajen a El Salvador. Sin embargo, es falso. No se encontraron registros públicos que respalden que el titular del Poder Legislativo haya anunciado una propuesta de este tipo. Además, el equipo de Comunicaciones de Zambrano negó a LA PRENSA Verifica que el diputado haya realizado ese anuncio. "TOMÁS ZAMBRANO PRESENTARÁ UN PROYECTO DE LEY PARA COBRAR 250 DÓLARES POR UN PERMISO A TODO CIUDADANO HONDUREÑO QUE SALGA DE HONDURAS CON DESTINO A EL SALVADOR", dice literalmente el texto sobrepuesto de una entrada de TikTok, compartida decenas de veces desde el 12 de octubre de 2026.

Bukele no dijo que Honduras critica su gestión y “no puede ni con hospitales”