Datos oficiales desmienten a Tomás Zambrano sobre subsidio a combustibles en Honduras

San Pedro Sula, Honduras
Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, afirmó que desde el 9 de marzo el gobierno de Nasry Asfura ha otorgado un subsidio acumulado a los combustibles de 39 lempiras por galón de diésel y 23 lempiras por galón de gasolina regular.
“Del 9 de marzo, ¿sabe cuánto le suma el subsidio (al diésel) que está dando el gobierno de Tito Asfura al hondureño que va a consumir el combustible y que compre el galón en la bomba? Son 39 lempiras. (...) En el caso de la gasolina regular, está recibiendo, del 9 de marzo a hoy, un subsidio de 23 lempiras”, aseguró (desde el minuto 8:40).
Sin embargo, las cifras mencionadas por Zambrano son inexactas. Datos oficiales de la Secretaría de Energía (SEN) muestran que el subsidio acumulado al diésel fue de 37.83 lempiras por galón y el de la gasolina regular, de 22.55 lempiras por galón, valores que no coinciden con lo afirmado por el diputado.
LA PRENSA Verifica pidió comentarios a Zambrano sobre su aseveración, pero hasta el cierre de este fact-check no obtuvo respuesta.
Cifras inexactas
En Honduras, tanto el diésel como la gasolina regular cuentan con un subsidio estatal que cubre el 50% del incremento en su precio.
Esto significa que el gobierno asume la mitad del alza, mientras que el consumidor paga el resto en la estación de servicio.
En términos prácticos, si este subsidio no existiera, el precio por galón de estos combustibles sería más alto, ya que reflejaría el costo total del ajuste en el mercado internacional. Es decir, el valor que actualmente paga el consumidor incluiría la totalidad del incremento aplicado.
En ese contexto, LA PRENSA Verifica revisó en el sitio web de la Secretaría de Energía, en el histórico de precios de los carburantes, los valores correspondientes al período comprendido entre la semana del 9 de marzo —fecha mencionada por Zambrano— y el 6 de abril de 2026, la más reciente al momento de la verificación.
Para el diésel, en la semana del 9 de marzo el aumento del mercado fue de 6.62 lempiras, de los cuales 3.31 lempiras fueron cubiertos por el subsidio estatal del 50%. Esto significa que el consumidor pagó los otros 3.31 lempiras del incremento.
Para el 16 de marzo, el aumento acumulado del mercado subió a 11.60 lempiras, con un subsidio de 5.80 lempiras para el consumidor.
El 23 de marzo, el aumento acumulado del mercado alcanzó 17.12 lempiras, con un subsidio de 8.56 lempiras. El consumidor asumió la otra mitad del incremento acumulado.
Para el 30 de marzo, el aumento acumulado del mercado llegó a 19.66 lempiras, de los cuales 9.83 lempiras fueron absorbidos por el subsidio estatal y 9.83 lempiras trasladados al consumidor.
El 6 de abril, el aumento acumulado del mercado fue de 20.66 lempiras, con un subsidio de 10.33 lempiras en el precio final pagado por el consumidor.
En conjunto, el subsidio acumulado al diésel en el período analizado suma 37.83 lempiras por galón.
Gasolina regular
En el caso de la gasolina regular, el comportamiento semanal muestra una evolución similar bajo el mismo esquema de análisis. Para la semana del 9 de marzo, el aumento del mercado fue de 4.28 lempiras, con un subsidio de 2.14 lempiras.
Para la semana del 16 de marzo, el aumento del mercado subió a 6.24 lempiras, con un subsidio de 3.12 lempiras.
Para la semana del 23 de marzo, el alza del mercado alcanzó 9.96 lempiras, con un subsidio de 4.98 lempiras.
Para la semana del 30 de marzo, el aumento fue de 11.44 lempiras, con un subsidio de 5.72 lempiras, mientras que el consumidor absorbió la otra mitad.
Para la semana del 6 de abril, el aumento del mercado llegó a 13.18 lempiras, con un subsidio de 6.59 lempiras.
En total, el subsidio acumulado estimado para la gasolina regular en el período mencionado por Zambrano es de 22.55 lempiras por galón.
De acuerdo con el economista Henry Rodríguez, aunque las cifras son cercanas, estas diferencias resultan significativas cuando se consideran los volúmenes totales de galones consumidos para la aplicación del subsidio.
"Una variación de apenas unos centavos por unidad, multiplicada por los millones de galones que consume un país mensualmente, se traduce en millones en la caja fiscal", consideró.
Por lo tanto, la afirmación del presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, es inexacta. Según el análisis del período comprendido entre el 9 de marzo y el 6 de abril de 2026, el subsidio acumulado al diésel fue de 37.83 lempiras por galón y el de la gasolina regular, de 22.55 lempiras por galón.
Aunque las diferencias entre lo afirmado y los datos oficiales son relativamente pequeñas, economistas señalan que pueden tener un impacto fiscal relevante cuando se multiplican por los altos volúmenes de consumo nacional de combustibles.