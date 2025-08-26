  1. Inicio
Nada prueba que Xiomara Castro puso a disposición las Fuerzas Armadas para apoyar a Maduro

Falso

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

Ivis Alvarado, secretario de Comunicaciones, afirmó que la presidenta Castro no ha emitido esa orden

  • 26 de agosto de 2025 a las 17:42 -
  • Paola Ávila
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, está en el poder desde 2022.

Imagen: Redes sociales

San Pedro Sula, Honduras
Enviaron al WhatsApp de EH Verifica una solicitud de verificación. Una captura de pantalla de una publicación en Facebook asegura que la presidenta Xiomara Castro y la candidata por Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, pusieron a disposición del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA).

Sin embargo, esto es falso. Tanto el secretario de Comunicaciones, Ivis Alvarado, como el portavoz de las Fuerzas Armadas aseguraron a LA PRENSA Verifica que se trata de una desinformación.

La captura de pantalla de la publicación de Facebook tiene escrito textualmente: “ÚLTIMA HORA Trasciende en las últimas horas que Xiomara Castro y Rixi Moncada ponen a disposición las FUERZAS ARMADAS en apoyo a NICOLÁS MADURO”.

En los últimos días, la tensión entre Venezuela y Estados Unidos ha escalado en el plano internacional. El 20 de agosto de 2025, Estados Unidos ordenó el despliegue de tres destructores hacia el Caribe, cerca de Venezuela, como parte de una operación contra el narcotráfico. La medida provocó que Nicolás Maduro movilizara 4.5 millones de milicianos y miles de efectivos militares en defensa del país sudamericano.

Semanas antes, las autoridades estadounidenses elevaron a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro, acusado por narcotráfico por el gobierno de Estados Unidos.

Falsa orden

LA PRENSA Verifica buscó en Google con palabras claves “Xiomara Castro + disposición + Fuerzas Armadas + Nicolás Maduro” y no encontró ningún resultado que avale lo que estamos verificando.

Una revisión en las redes sociales de la Secretaría de Prensa (X, Facebook) y de las Fuerzas Armadas de Honduras (X, Facebook) tampoco arrojó publicaciones que respalden el contenido.

Incluso, el 22 de agosto, la presidenta Castro asistió al aniversario número doce de la Policía Militar de Honduras, sin embargo, en ninguno de los posteos o transmisiones del evento se menciona la supuesta disposición de las FFAA para Maduro.

En contacto con LA PRENSA Verifica, el portavoz de las FFAA, capitán Mario Rivera, aseguró que “toda información sobre nuestra institución se da a conocer por nuestros canales oficiales y nosotros no hemos publicado nada sobre ese tema”.

Por otro lado, el secretario de Comunicaciones, Ivis Alvarado, también desmintió la narrativa viral.

En conclusión, ni la presidenta Xiomara Castro ni Rixi Moncada han puesto a disposición de Nicolás Maduro las Fuerzas Armadas de Honduras.

  • Fuentes
  • Redes sociales de la Secretaría de Prensa
    Redes sociales de las Fuerzas Armadas de Honduras (X, Facebook)
    Ivis Alvarado, secretario de Comunicaciones
Nuestras clasificaciones
VERDADERO

Cuando las pruebas son fehacientes y confirman la información.

FALSO

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

ENGAÑOSO

Contiene datos mezclados entre verdadero, falso, o sacado de contexto.

VERDAD A MEDIAS

La información es correcta pero omite elementos clave del contexto.

INEXACTO

La información que se aproxima a la exactitud.

SIN EVIDENCIA

No hay datos públicos ni alternativos para probar la información.

Paola Ávila
redaccion@laprensa.hn

Periodista de verificación de datos y enfocada en temas de alfabetización mediática. Licenciada en Periodismo por el Centro Universitario Tecnológico (Ceutec).

