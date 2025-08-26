Nada prueba que Xiomara Castro puso a disposición las Fuerzas Armadas para apoyar a Maduro

San Pedro Sula, Honduras

Enviaron al WhatsApp de EH Verifica una solicitud de verificación. Una captura de pantalla de una publicación en Facebook asegura que la presidenta Xiomara Castro y la candidata por Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, pusieron a disposición del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA). Sin embargo, esto es falso. Tanto el secretario de Comunicaciones, Ivis Alvarado, como el portavoz de las Fuerzas Armadas aseguraron a LA PRENSA Verifica que se trata de una desinformación. La captura de pantalla de la publicación de Facebook tiene escrito textualmente: “ÚLTIMA HORA Trasciende en las últimas horas que Xiomara Castro y Rixi Moncada ponen a disposición las FUERZAS ARMADAS en apoyo a NICOLÁS MADURO”.

En los últimos días, la tensión entre Venezuela y Estados Unidos ha escalado en el plano internacional. El 20 de agosto de 2025, Estados Unidos ordenó el despliegue de tres destructores hacia el Caribe, cerca de Venezuela, como parte de una operación contra el narcotráfico. La medida provocó que Nicolás Maduro movilizara 4.5 millones de milicianos y miles de efectivos militares en defensa del país sudamericano. Semanas antes, las autoridades estadounidenses elevaron a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro, acusado por narcotráfico por el gobierno de Estados Unidos.

Falsa orden