El video de los perros muertos no tiene relación con la emergencia por lluvias en Honduras

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales un video que muestra a dos perros muertos sobre la calle, con la afirmación de que es producto de los efectos de las lluvias que han azotado a la capital hondureña.

Pero es falso: las imágenes no tienen relación con la actual crisis climática en Honduras. El video, en realidad, está vinculado a los efectos de las lluvias en Veracruz, México, en octubre de 2025.

“Lluvias en tegucigalpa Honduras”, dice literalmente la descripción de una publicación en TikTok, visualizada más de 1,900 veces desde el 13 de octubre de 2025.