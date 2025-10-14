El video de los perros muertos no tiene relación con la emergencia por lluvias en Honduras

San Pedro Sula, Honduras
Circula en redes sociales un video que muestra a dos perros muertos sobre la calle, con la afirmación de que es producto de los efectos de las lluvias que han azotado a la capital hondureña.
Pero es falso: las imágenes no tienen relación con la actual crisis climática en Honduras. El video, en realidad, está vinculado a los efectos de las lluvias en Veracruz, México, en octubre de 2025.
“Lluvias en tegucigalpa Honduras”, dice literalmente la descripción de una publicación en TikTok, visualizada más de 1,900 veces desde el 13 de octubre de 2025.
No tiene relación
No es cierto que el video de los dos perros muertos por inundaciones tenga relación con las lluvias de los últimos días en Tegucigalpa, Honduras.
Una búsqueda inversa con Google Lens permitió localizar una publicación de Facebook que muestra la misma secuencia, pero en el contexto de las lluvias registradas en Veracruz, México.
El clip, que data del 13 de octubre de 2025, dice literalmente: “En memoria de la Fauna domestica y salvaje que pereció en Veracruz y los estados aledaños”.
Otra pesquisa llevó a una secuencia de TikTok que asocia el mismo video con las lluvias registradas en suelo mexicano.
En conclusión, el video que muestra a los dos perros muertos producto de inundaciones no tiene relación con Honduras.