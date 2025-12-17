  1. Inicio
Niña de tres años muere atropellada en Guaimaca, Francisco Morazán

Tras el impacto, la pequeña fue trasladada de emergencia a un centro asistencial; sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, se confirmó que ya no presentaba signos vitales al momento de su ingreso

La pequeña Mabelyn Rodríguez falleció pese a los esfuerzos por salvarla.

 Fotografía: Cortesía redes sociales
Guaimaca, Francisco Morazán

Una niña de tres años perdió la vida en las últimas horas luego de ser atropellada por un bus a la altura del puente Jalán, en el municipio de Guaimaca, Francisco Morazán.

La menor fue identificada como Mabelyn Rodríguez. De acuerdo con versiones preliminares, la pequeña habría salido de su vivienda y, al ver aproximarse la unidad de transporte, corrió hacia ella al creer que en el bus se encontraba su madre, lo que terminó en el trágico accidente.

Tras el impacto, la niña fue trasladada de emergencia al Hospital Bautista de Guaimaca; sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, se confirmó que ya no presentaba signos vitales al momento de su ingreso.

Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) se presentaron posteriormente en el centro asistencial para atender la denuncia del fallecimiento y realizar las diligencias correspondientes.

Inicialmente, se informó que el cuerpo sería remitido a la morgue de Tegucigalpa para la autopsia de ley. No obstante, los padres de la menor, acompañados por un grupo de mototaxistas, compañeros de trabajo del padre, solicitaron que el cuerpo no fuera trasladado a la capital.

Tras esta petición, las autoridades autorizaron la entrega del cuerpo en el hospital para que la familia realizara el velatorio y la sepultura.

