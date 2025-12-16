Niño de un año muere al caer en balde con agua en Catacamas, Olancho

Un niño de apenas un año de edad falleció la tarde del lunes 15 de diciembre tras un accidente ocurrido en su vivienda, ubicada entre los barrios Los Laureles y El Hatillo, en Catacamas, Olancho.
De acuerdo con información preliminar, el menor cayó en un balde con agua. Pese a los esfuerzos por auxiliarlo, el pequeño perdió la vida, generando consternación entre familiares y vecinos de la zona.
Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre cómo ocurrió el hecho. Tampoco se reveló la identidad del menor por respeto a la familia.
La tragedia causó un profundo impacto en redes sociales, donde familiares cercanos compartieron mensajes de despedida y dolor.
Su madre, Mailin Alvarado, publicó en una historia de Facebook una imagen junto a su hijo acompañada de un mensaje de despedida, mientras otros parientes recordaron momentos recientes, como la celebración de su primer cumpleaños.
Usuarios y vecinos también expresaron su solidaridad con la familia, enviando mensajes de apoyo y fortaleza ante la pérdida, en medio del luto que embarga a la comunidad.