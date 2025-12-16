Niño de un año muere al caer en balde con agua en Catacamas, Olancho

Catacamas, Olancho.

Un niño de apenas un año de edad falleció la tarde del lunes 15 de diciembre tras un accidente ocurrido en su vivienda, ubicada entre los barrios Los Laureles y El Hatillo, en Catacamas, Olancho.

De acuerdo con información preliminar, el menor cayó en un balde con agua. Pese a los esfuerzos por auxiliarlo, el pequeño perdió la vida, generando consternación entre familiares y vecinos de la zona.